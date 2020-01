Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Der ligger en stor skuespiller skjult i dig, og du har en evne til at underholde dine omgivelser på en god måde. Det kan blive virkelig sjovt at være sammen med dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Tyren

Du har måske behov for at genopfriske gamle minder fra din barndom. Find familiealbummet frem og hyg dig med din familie, det kan blive ganske uforglemmeligt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tvillingen

Din evne for kommunikation er helt i top, så du kan løse mange opgaver, som netop kræver god kommunikation. På den måde kan du også udvide dit netværk.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Krebsen

Du går ikke på kompromis med kvaliteten, hvad angår dine indkøb. Du kan klart se, hvis noget har en særlig værdi. Det kan være kunst og ting til hjemmet.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

Løven

Du taget initiativet og kan handle, hvis situationen er til det. Men vær ikke alt for utålmodig med andre. Det er nemlig ikke sikkert, at de er lige så hurtige som dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Jomfruen

Din hjælpsomhed og idealisme er virkelig stor, og omgivelserne sætter pris på det. Men det er vigtigt, at du ikke helt glemmer dine egne behov, så afsæt tid til disse.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Vægten

Du har behov for forandring, ikke mindst hvad angår dine interesser, som du nu kan få en ny vinkel på. Meld dig evt. ind i en ny forening, som kan inspirere dig.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Skorpionen

Spild ikke tiden og gå direkte til sagen. Udvis stor disciplin og vedholdenhed, så du når dine mål. Gør du det på den måde, kan du få succes med dine forehavender.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skytten

Det er nu, du kan bestille din vinter- eller påskeferie, måske endda sommerferie. Du skal helst inspireres nu, og det kan ske gennem det at møde nye kulturer.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Stenbukken

Du er psykologisk indstillet og forstår andre på et dybere plan. Du kan sætte andre i kontakt med deres største ressourcer, og du er meget intens i dit udtryk.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vandbæreren

Det er vigtigt for dig at være tæt på din partner for at få den meget dybe forståelse af det at leve sammen. Derved kan der opstå stor nærhed og samhørighed.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

Fisken

I dag står den på oprydning i større stil. Det være sig papirer eller mails, der skal gennemgås og eventuelt besvares. Det skaffer dig et vigtigt overblik over tingene.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen