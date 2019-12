Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du tænker intenst og dybt over dit liv, og du er en god psykolog. Du kan derved inspirere andre til det samme, og de vil helt sikkert sætte pris på din indsats.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tyren

Fokuser på dine relationer og vær åben over for din omverden. Det får du succes med til glæde for de fleste. Accepter det, hvis en enkelt ikke vil være med.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægten

Tvillingen

I dag er det de praktiske ting, du må se på. Smøg ærmerne op, og du kommer igennem dagen med et smil. Du er meget tilfreds, når du går i seng om aftenen.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Krebsen

Du elsker at være omdrejningspunktet og udtrykke dit overskud og din kreativitet. Du elsker at være sammen med børn og andre spontane mennesker.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Løven

Vær hjemme sammen med familien og dine nærmeste. Nærheden og omsorgen tæller mest her op mod jul. Det er vigtigt ikke at glemme selvomsorgen.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Jomfruen

Få nogle af de sidste ting på plads inden jul, herunder korrespondance, der måske trænger til at blive gennemgået. Der er også aftaler, der bør tjekkes og indgås.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Vægten

Dan dig et overblik over din økonomi og få evt. lagt et budget. Måske har du fået brugt lidt for mange penge på det seneste, og det må du gøre noget ved.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Skorpionen

Egenomsorg kan du let glemme i en hektisk tid. Husk den, for kun på den måde kan du få overskud til omsorg over for andre, og det er vigtigt i denne tid.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skytten

Sæt dig selv i fokus og tildel dig noget alenetid. Du kan fx gå en lang tur eller se en god film – eller være mere aktiv på det kunstneriske eller kulturelle felt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Stenbukken

Grib fat om nældens rod og skab mere tid til dine interesser her midt i en hektisk tid. At prioritere dem er både nødvendigt og meget positivt for hele familien.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vandbæreren

Der skal nu træffes beslutninger vedrørende dine ambitioner og dine målsætninger. Begynd derfor at formulere dit nytårsforsæt. Det vil give afklaring.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Fisken

Tænk store tanker, men bevar jordforbindelsen. På den måde bliver det ikke for flyvsk og urealistisk. Nogle gange er det dog rigtig godt at gøre noget unyttigt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten