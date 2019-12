Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Tag den med ro i dag, for kun på den måde kan du nå det du skal – hastværk er lastværk, som man siger. Du er nemlig meget modtagelig følelsesmæssigt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

TYREN

Din intuition er helt fantastisk i dag. Brug den, hvis du fx skal investere eller gøre større indkøb. På den måde kan du faktisk være rigtig heldig økonomisk.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisken

TVILLINGEN

Du tænker meget over tingene, og det er vigtigt at få vendt tankerne med dine venner. På den måde får du mere feedback, og det kan give bedre resultater.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

KREBSEN

Du tager den med ro og får derved bedre overblik. Du er god til at koncentrere dig fuldt og helt. På den måde kan du overkomme meget mere end sædvanligt.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

LØVEN

Du har en stærk indvirkning på andre mennesker, og du har dine meningers mod. Du går i dybden med tingene, og du forsøger at få hver en sten vendt i en sag.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen/Skytten

JOMFRUEN

Det er vigtigt at dyrke dine relationer. Begynd med din partner på en måde, hvor du udviser stor selverkendelse. Signaler også, at du vil tage din del af ansvaret.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

VÆGTEN

Balance er det vigtigste i dag, og det påvirker din sundhed i meget gunstig retning. Motion og frisk luft er nogle af de ting, du kan benytte dig af i processen.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKORPIONEN

Planlægning er afgørende nu, ellers kan du ikke nå alle dine opgaver i dag. Husk også at give plads til at gøre noget unyttigt. Det vil virke meget forfriskende.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKYTTEN

Du deler din store viden og retfærdighedssans med andre. Det er vigtigt, at du formidler denne viden til de rette modtagere. Så vil du modtage anerkendelse.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

STENBUKKEN

Der kan opstå en vis uro på hjemmefronten på grund sf manglende nærvær. Mere samvær og kvalitetstid med familien kan rette afgørende op på dette.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

VANDBÆREREN

Du kan blive ret utålmodig, fordi du har behov for at blive mentalt og fysisk stimuleret for at føle dig tilpas. Få en god dialog over for eksempel en middag.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

FISKEN

Du er virkelig god til at udtrykke dine mere skjulte sider på en mere direkte og meget klar måde. Det er til glæde for både dig selv og de mennesker, du omgås.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen