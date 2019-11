Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du sætter dig mål og har i sinde at gennemføre dem via din ambitiøse side. Gå i gang med den indledende fase i dag, så lægger du et godt grundlag for processen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tyren

Der skal være plads til glæde og høj cigarføring. Gå ikke i små sko, men vis digfra din mere givende side til gavn og glæde for dig selv og alle dem omkring dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Tvillingen

Du tænker dybt og intenst over tingene og er meget passioneret og meget konsekvent. Et ’ja’ fra dig er et ja, og intet andet. Det er positivt og skønt at opleve.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Krebsen

Du er åben over for andre, og der bliver sat stor pris på dette, ikke mindst fra din partner. Du kan også arrangere noget ganske uventet for ham eller hende.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

Løven

Nu kunne dit hjem måske trænge til lidt rengøring og oprydning, så sæt tid af til det. Måske bliver der også tid til at forberede dig på næste uges opgaver.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

Du har behov for at være spontan og legende, gerne sammen med børn. Bliver det nødvendigt at lade op i dagens løb, så er det vigtigt at tag dig en

fortjent pause.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løven

Vægten

Du har behov for nærhed og omsorg. Får du ikke dette fra andre, så står dagen på så meget egeomsorg som overhovedet muligt, så skal det nok gå godt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Nu kan du få ordnet al den korrespondance, der måske ikke har været nok tid eller overskud til på det seneste. Du vil opleve det som en meget stor lettelse.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Skytten

Livskvalitet er det væsentligste punkt på dagsordenen. Beslut hvad der er det vigtigste for dig i livet nu og gør dit bedste for at fuldføre det, så vil glæden komme.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Stenbukken

Nu er der fokus på dig selv og dine egne behov. Melder andre ind med deres krav og forventninger, så mærk godt efter, før du går i gang med at opfylde disse.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vandbæreren

Du må være i kontakt med din intuition i endnu større grad end normalt. Viser det sig muligt at blive beriget med en kunstnerisk oplevelse, så tag imod dette.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken



Fisken

Fokus er i dag på venskaber og interessemæssige fællesskaber. Inviter derfor venner på besøg på en helt afslappet måde og lad helt tingene udvikle sig selv.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren