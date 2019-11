Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Dagen står på åbenhed og samarbejde – i det hele taget alt, hvad der har med det sociale at gøre. Du vil gerne i dybden, så det skal ikke være smalltalk alt sammen.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægt

TYREN

Du har en del praktiske opgaver, der kalder, og du skal nok overkomme mange af tingene. Husk også at afsætte tid til at pleje dig selv og din sundhed.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfru

TVILLINGEN

Du har virkelig meget overskud nu, og det bruger du meget kreativt. Selv de daglige rutiner bliver udført med kreativitet og overskud, og på en legende måde.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løve

KREBSEN

Nu er det de nære ting, det mest handler om. Skab derfor en hyggelig stemning i dag, også hvis du er på job. Så har du overskud, når du kommer hjem.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebs

LØVEN

Du er nysgerrig og lærenem, og du har gang i kommunikationen. Det gælder både hjemme og på jobbet, så du er bestemt ikke kedelig at være sammen med.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvilling

JOMFRUEN

Nu står den mest på værdierne i livet, herunder økonomien. Det er vigtigt, at den hænger sammen, og det vil du vide at sørge for. Det lykkes på bedste vis.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyr

VÆGTEN

Det er virkelig dig, der er i vælten nu. Der er fokus på din person på en ret god måde. Derfor kan du blive populær, hvis du skruer charmen på og kører med klatten.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

SKORPIONEN

Du har brug for at være ret indadvendt. Er du i job, så bare vær dig selv og lav det, du skal. Så kommer du lettest igennem dagen og har overskud efterv arbejdstid.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

SKYTTEN

Venner og kolleger står forrest i køen i dag. Inviter derfor nogle af dem hjem til dig og hav et tema klar for dagen eller aftenen. Det er fællesskabet, der tæller allermest.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

STENBUKKEN

Du er meget målrettet og sætter dig mange ting for – og du skal nok få dine forehavender gennemført. Måske kan du bede om venners eller kollegers hjælp.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

VANDBÆREREN

Du er meget filosofisk og tænker store tanker om verden og samfundet. Måske skulle du også planlægge og bestille din vinterferie nu, så der ikke er udsolgt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

FISKEN

Du grubler og tænker dybt og intenst over livet og værdierne. Hvis du tænker på en større investering, kunne det det være en god ide at handle i næste uge.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion