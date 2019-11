Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

VÆDDEREN



Du får mest ud af at bruge din energi hjemme, enten med at foretage nogle småreparationer i boligen, eller gøre noget aktivt sammen med din familie.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3



I dag svinger du godt med: Krebsen



TYREN



Der foregår meget kommunikation og smalltalk omkring dig. Du kan lige så godt selv deltage og derved påvirke kommunikationen. Det vil blive værdsat.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2



I dag svinger du godt med: Tvillingen



TVILLINGEN



Undersøg først om du har råd til den luksus, du godt kunne ønske dig. Ellers kan mindre gøre det, f.eks. kan du føle stor frihed ved at gå en lang tur i naturen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4



I dag svinger du godt med: Tyren



KREBSEN



Du tager gerne initiativet, hvis noget skal sættes i gang. Du forventer samtidig, at andre støtter dig. Ellers risikerer du nemlig meget hurtigt at miste gejsten.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5



I dag svinger du godt med: Vædderen



LØVEN



Du har behov for at vende opmærksomheden ind i dig selv for at forstå, hvad der foregår omkring dig. Spirituelle emner har lige nu din store opmærksomhed.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2



I dag svinger du godt med: Fisken



JOMFRUEN



Du føler inspiration til at udføre de daglige arbejdsrutiner på en ny og uprøvet måde. Lad det komme an på en prøve, hvilke ideer du kan lykkes bedst med.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3



I dag svinger du godt med: Vandbæreren



VÆGTEN



Du har behov for at få sat dine relationer og/eller dit parforhold i mere faste rammer, hvilket kan gøres ved at flytte sammen, blive gift eller måske forlovet.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4



I dag svinger du godt med: Stenbukken



SKORPIONEN



Alt hvad der vedrører lov, ret og højere retfærdighed har din intense interesse. Giv også plads til, at andre kan leve deres liv på den måde, de nu har behov for.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4



I dag svinger du godt med: Skytten



SKYTTEN



Du kan få adgang til penge gennem lån eller gevinst. Men det er meget vigtigt at være fornuftig og ikke låne mere, end du er sikker på at kunne betale tilbage.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4



I dag svinger du godt med: Skorpionen



STENBUKKEN



Du har behov for at få sat nogle aftaler på plads, hvis det hele skal fungere for dig. Vær så åben over for dine egne behov som muligt. Så vil du kom længst.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4



I dag svinger du godt med: Vægten



VANDBÆREREN



Din iderigdom kan du bruge til at komme med nye input til dit daglige arbejde eller daglige rutiner. Test virkningen grundigt, får du fører nye ideer ud i livet.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3



I dag svinger du godt med: Jomfruen



FISKEN



Du føler, at du har så meget på hjerte at du er nødt til at gøre dig mere synlig og på den måde vise andre, hvordan alt skal gøres til gavn og glæde for alle.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5



I dag svinger du godt med: Løven