Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Er det længe siden, du har kunnet udtrykke dit eget stjernetegn fuldt og helt på følelsernes plan, så er det nu, du kan gøre det. Vær totalt åben og ærlig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

TYREN

I dag kan du udtrykke stor følsomhed, men gør det i små doser, så andre ikke bliver overvældet. Lev fantasierne fuldt ud og vær gerne i din helt egen verden.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisken

TVILLINGEN

Du har behov for at være optimistisk og sorgløs, og det virker også på andre. Det gælder om at holde fast i den energi. Drop derfor de mere negative tanker.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

KREBSEN

Det er vigtigt at have jordforbindelse nu. Du må også være meget ansvarlig, disciplineret, tålmodig og udholdende. Så vil du bedre lykkes at at nå dine mål.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

LØVEN

Du er engageret, optimistisk og lever i nuet. Dette kombineret med din Løve-charme kan gøre dig populær. Alt med måde, så pres ikke citronen for meget.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

JOMFRUEN

Det handler om at være ekstra grundig og gå i dybden med tingene på nærmest lidenskabelig vis. Husk om muligt at give plads til den nødvendige fordybelse.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

VÆGTEN

Du har et stort behov for at være typisk for dit eget stjernetegn. Spil på din mrdfødte charme og hav fokus på andre, så kommer energien tilbage til dig selv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

SKORPIONEN

Det er en god dag til praktiske opgaver, hvor du også fokuserer på de helt små detaljer. Hvis det snart er tid til hovedrengøring, er dagen god til at sætte det i gang.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKYTTEN

Savner du at være i centrum, har du god mulighed for at komme det nu. Gør brug af din glæde og humoristiske sans og tag ikke livet alt for højtideligt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

STENBUKKEN

Det vil klæde dig at give slip på ambitionerne og i stedet fokusere på hjemmet, hygge med familien og andre nære relationer. Det er virkelig godt for dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

VANDBÆREREN

Det er en glimrende dag for kommunikation. Tal med så mange som muligt. Det kører for dig, og det kan i den grad bruges til gavn og glæde for andre.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

FISKEN

Sørg for at få god jordforbindelse ved at tage den med ro. Du har behov for at meditere, dyrke yoga, se en film - eller gå en lang tur i naturen. Gerne med dig selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren