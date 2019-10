Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du slås for en sag, men det går ikke fremad. Enten har du ikke gennemarbejdet dit projekt, eller du har ikke været god nok til at forklare, hvad du mener. Fokusér.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Tyren

Du er ikke helt op i gear, men til gengæld er du meget social. Du er ret god til at lytte og fornemme andres behov, og du er ikke bleg for at give din mening gældende.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tvilling

Tvillingerne

Du er fuld af virkelyst, men har svært ved at finde ud af, hvor det kan betale sig at sætte kræfterne ind. En god løbetur, spontan aktivitet eller frisk luft løser problemet.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

Krebsen

Du har hovedet fuldt af alt det, du skal nå, men egentlig har du mest brug for at sætte dig og summe over tilværelsen. Løsningen kommer indefra, når du mindst venter det.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr

Løven

Det glider for dig, så du har ikke svært ved at sætte noget i gang. Du kan læne dig tilbage og lader dine beundrere gøre arbejdet. Det er godt at anerkende andres indsats.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

Jomfruen

Du får det meget bedre, hvis du lærer at værdsætte det, du har, frem for at tænke over, hvordan det kunne have været. Du har masser af muligheder. Vær positiv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Løve

Vægten

Fat mod, så tingene kan ske. Når du kaster dig ud i noget nyt, rykker du dine grænser. Det øger både selvtilliden og selvværdet, og du magter tilværelsen bedre.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte

Skorpionen

Du har et lidt fasttømret værdisæt, og det er et godt udgangspunkt. Vær ikke for hård ved dig selv, når du ikke kan leve op til dine egne idealer. Det er godt at sætte dig fri.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisk

Skytten

Erotik og erobring er i fokus. Du er sanseligt anlagt og nyder livet på flere områder. Er du ikke til romantik, kan du nyde et godt måltid eller en god flaske vin i venners lag.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

Stenbukken

Du har god fremdrift og lægger alle dine følelser i dine gøremål. Du bliver skuffet, hvis andre ikke er lige så entusiastiske som dig. Gør arbejdet færdigt, så du bliver tilfreds.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

Vandbæreren

Det er processen, ikke målet, der er vigtigst. Du lader dig inspirere og går i gang med opgaver, som betyder noget for dig personligt. Andres mening er ikke det afgørende.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

Fisken

Tænk over, hvordan du formulerer dine synspunkter. Du kan blive lidt for skarp i din facon, og sandheden sagt uden kærlighed er som bekendt en halv sandhed. Du kan godt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte