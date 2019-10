Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



God læsning!

Vædderen

Tæl til ti, når du føler dig irriteret. Du har ikke lyst til ret meget, men der er bud efter dig fra mange sider. Lad ikke dit temperament rende af med dig.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukken



Tyren

Dagen er perfekt til at gøre en lille status og lægge nye, fremtidige planer. Lad andre tage det meste af slæbet og slap af, så snart muligheden byder sig til.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

Tvillingen

Små sjove projekter og gøremål giver en harmonisk og hyggelig stemning. Det er vigtigt at være fælles om tingene, så betyder det mindre med resultatet.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Krebsen

Det bliver en virkelig dejlig dag, hvis du bruger den sammen med familien. Du finder dit indre legebarn frem, når du er sammen med børn, og du elsker det.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Løven

At være sammen med familien gør dig glad. Der skal dog helst ske noget aktivt, for du holder af at lege og slå dig løs. Slip tøjlerne og kast dig ud i det.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

Du befinder dig godt sammen med din partner og familien, tag en timeout og nyd disse dage, inden du ser dig om, så vil hverdagen nemlig trække i dig igen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vægten

Du nyder, at dagen er lidt uforudsigelig. Vær åben overfor familiens ideer, og nye traditioner kan skabes. Du kan få en dejlig overraskelse, som du vil blive glad for.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skytten

Skorpionen

Tænk dig om inden du begynder på alt for meget. Det er også o.k. at lade roen indfinde sig og ikke have for mange specifikke planer. Vær gerne lidt romantisk.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Skytten

Du er meget hurtig til at løse eventuelle problemer, og du har et godt overblik. Derfor er det også bedst, at det er dig, der står for de fleste praktiske opgaver.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Stenbukken

Du vil have svært ved at slappe af, og der skal ikke meget til før temperamentet løber af med dig. Du har været alt for stresset, alt for længe – tæl til ti!

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

Vandbæreren

Du er god til at få alle til at føle sig godt tilpas, og der er ingen tvivl om, at du nok skal få andre med på dine ideer. Det kan knibe lidt med at gå på kompromis.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Fisken

Dagen er virkelig god til romantik og kærlighed. Find et stille og hyggeligt sted, hvor du kan få en stund alene med din partner. Børn gør dig også glad.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen