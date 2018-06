Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Energi har du masser af, men brug den alligevel med omtanke til det, som du brænder mest for, så undgår du at løbe tør for energi før tiden. Du klarer det!

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

TYREN

Du har behov for både at beskæftige dig med de mere udadvendte, fysiske sysler, samtidig med at du har behov for at vende blikket indad. Mærk dig selv.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

TVILLINGEN

Andre mennesker lægger ikke rigtig mærke til dig. Det har du det egentlig godt med, da du trænger til en lille pause og bare har behov for at passe dig selv.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

KREBSEN

'Hvor er vi på vej hen?' kunne du passende spørge dig selv om, da du interesserer dig meget for fremtiden og hvad den bringer. Se evt. en sci fi-film.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

LØVEN

Du er meget ambitiøs og målrettet i alt, hvad du foretager dig. Uanset hvilke forhindringer du møder, har du den fornødne udholdenhed til at komme videre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

JOMFRUEN

Du er i det filosofiske hjørne. Religion, livsanskuelse og retfærdighed interesserer dig meget i din søgen efter sandheden. Glem ikke at give plads til humor.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

VÆGTEN

Er der konflikter under opsejling, evner du at se årsagen til det og mægle mellem parterne, både i private sammenhænge og mellem dine kollegaer.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

SKORPIONEN

Har du ubalance i din fysiske helbredstilstand, har det en negativ påvirkning på dit parforhold - og omvendt. Plej både din krop, din sjæl og dit parforhold.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKYTTEN

Planlæg dine gøremål og arbejdsopgaver og lav evt. en prioriteringsliste, så du får ordnet de vigtigste ting først. Det vil både du selv og din chef sætte pris på.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

STENBUKKEN

Du vil ikke være et sted, uden at der samtidig er plads til de mere spontane og lystbetonede adspredelser. En lille sommerflirt vil kvikke dig gevaldigt op.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

VANDBÆREREN

Det er vigtigt for dig at have en tryg base i din familie. Du må dog selv huske at bidrage til den gode stemning ved at være nærværende over for familien.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

FISKEN

Du er hele tiden på vej fra et sted til et andet sted og kan derfor virke lidt rastløs på dine omgivelser. Men sådan har du det faktisk også bedst. Carpe Diem.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen