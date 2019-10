Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Det er generelt en stille dag, selv for en Vædder som dig. Men i dit stille sind tænker du meget over, hvad du vil i den nærmeste fremtid, privat og jobmæssigt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tyren

Måske er du ude at rejse i dag, eller i hvert fald væk hjemmefra. Du ønsker sat udvide din horisont, fx ved at planlægge et kursus, du gerne snart vil deltage i.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Tvillingen

Du er i dybe tanker i dag, og du er ret passioneret. Du tænker både på småt og stort, herunder din egen udvikling. Planlæg gerne en længere rejse eller uddannelse.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Krebsen

Du er åben og udadvendt, også hvad angår de dybere sider af livet. Din partner sætter stor pris på dette. Vær opmærksom på, at du holder kadencen helt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

Løven

Selv om det er lørdag, har du en del, der skal ordnes, og måske har noget af det også med jobbet at gøre. Du er meget seriøs og målbevidst omkring processen.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

Du er i det kreative hjørne, men på en noget stille måde, hvor du ikke direkte sprudler, men ejer en stille tilfredshed, som andre meget let kan se på dig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

Vægten

Du har det bedst hjemme eller i det mindste i hjemlige omgivelser, hvor du kan trives i det stille. I øvrigt er du ret kreativ, især hvis du er sammen med børn.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Du fører megen korrespondance og møder nye mennesker. Måske er der også kontakt med søskende eller din nabo, og det er alt sammen særdeles positivt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Skytten

Værdierne i livet er vigtige i dag, og både kærligheden og økonomien står godt. Tag en snak med din partner om jeres økonomi, herunder de lidt større investeringer.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

Stenbukken

Du har behov for at være i god kontakt med dig selv og dine følelser. Opfyldes dette, kan du danne dig et godt billede af de værdier, du vil gå efter i fremtiden.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vandbæreren

Du har en af dine mere indadvendte dage, men det er sundt at give sig tid til at være i kontakt med sig selv og sine følelser. Andre vil også sætte pris på dette.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Fisken

Det er en af de dage i året, du har mest behov for at være sammen med dig selv og virkelig føle, at du er til. Dyrk din hobby eller tag en tur ud i det blå.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren/Fisken