VÆDDEREN

Du har brug for system og orden, og da din spidskompetence er det modige initiativ, allierer du dig med én, der ved, hvordan man organiserer og fører ting ud i livet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Jomfru



TYREN

Du går efter selskabelighed og samvær nu, og du kan med fordel bruge mere tid på din partner eller en date med henblik på at finde en kæreste. Det er score-tid.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vægt



TVILLINGERNE

Du har et glimt i øjet, og det lægger omgivelserne mærke til. Du er ikke klar til at knytte dig til en anden, men du flirter og overvejer dine muligheder på markedet.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer



KREBSEN

Du er i det varme og omsorgsfulde hjørne, og da din energi er begrænset, og du har brug for at koble af, gør du klogest i at give dig hen til øjeblikkets stemninger.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

LØVEN

Det er tid til at spendere tid med familien. Du har mere brug for dine nære relationer end at drukne i en bundløs stak pligter, så ryd banen, og bryd ud i noget nyt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

JOMFRUEN

Brug alle dine kræfter og hele din opmærksomhed på din kæreste eller partner, for nu er det tid til at holde op med at gå med både rem og seler. Du er en fri sjæl.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

VÆGTEN

Du sørger nu for det praktiske og er mindre interesseret i tant og fjas. Du er selskabeligt anlagt, men har blik for de konkrete rammer, der skal være på plads.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

SKORPIONEN

Du gør dig fri af de tætte relationer og dyrker dem, der deler dine interesser. Du kan med fordel dyrke en hobby eller kaste dig ud i et fælles idealistisk projekt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKYTTEN

Du kaster tøjlerne fra dig og går i gang med at opleve. Du sværmer, nyder det fysiske og det sanselige, eller du går i gang med at bruge et skjult kunstnerisk talent.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr

STENBUKKEN

Du skal tage et initiativ. Ellers stagnerer du. Du er klar til at hoppe ud af starthullerne og begynde på bevidsthedsændrende opgaver. Du vokser med udfordringen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder

VANDBÆREREN

Du forsøger alt, hvad du kan. Du går på kompromis. Men du kan ikke få en bestemt person til at rokke sig en tøddel. Tag selv ejerskabet, og du vil opleve succes.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægt

FISKENE

Du er ikke til at styre på syv tønder land, men du står alene med din energi, så kast dig på egen hånd ud i noget, der har din interesse. Lær dig selv at kende.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte