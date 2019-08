Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du kan opleve, at man prøver at holde dig tilbage. Det kan skyldes, at du selv udstråler en usikkerhed, som du skal se at komme af med i fart, så du kan komme i gang.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

Tyren

Du skal arbejde hårdt for at gennemføre det mindste projekt. Enten stiller du for store krav til dig selv, eller du er begyndt på opgaven på et dårligt tidspunkt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

Tvillingerne

Du er i gang med at finde en facon, der fungerer for dig. Det betyder, at du er ved at blive mere effektiv. Man kan støde sig på dine kanter, men du er pålidelig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr

Krebsen

Du skal i gang med at løse nogle problemer for dine nærmeste omgivelser, men nogle omstændigheder synes at blokere for din helhjertede indsats. Klø alligevel på!

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

Løven

Hvis du vil igennem med noget vigtigt, skal du springe alle dine forsøg på fornyelse over og støtte dig til gammelkendte og velprøvede metoder, der virker hver gang.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

Jomfruen

Du kan med fordel arbejde på at finslibe din selvdisciplin. Lige nu når du længst, hvis du er bevidst om detaljen og om det grundige forarbejde. Det er din styrke.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

Vægten

Du trækker det korte strå, hvis du forcerer en situation. Du når længst med tålmodighed, selv om du er træt af at skulle forhandle med stivstikkere og bagstræbere.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Skorpionen

Du skal i gang med at tage dig selv op til revision. Du møder modstand og dine planer falder til jorden. Måske er det et signal til dig om at afstikke en ny kurs.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Skytten

Du skal være mere udholdende, end du plejer at være, så du får brug for tålmodighed, hvilket ikke er en af dine spidskompetencer. Det betaler sig på langt hold.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

Stenbukken

Du har svært ved at gennemføre. Det kan skyldes din egen utålmodighed. Eller du skal alternativt forholde dig til temperamentsfulde brushoveder, der ikke retter ind.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tvilling

Vandbæreren

Du lader dig let irritere. Du vil gerne ordne noget på en effektiv og gennemprøvet måde, men andre ønsker at haste et projekt igennem på en særdeles klodset måde.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

Fisken

Du gør bedst i at give slip på enhver form for kontrol. Der er ting, der ikke vil lade sig styre, og din erfaring er, at du opnår mest ved at flyde med strømmen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs