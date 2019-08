Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du kan opleve, at nogen eller noget står i vejen for dine initiativer, fordi din entusiasme tilsyneladende støder på en mur af, hvad der kan og ikke kan lade sig gøre.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

TYREN

Du er i stand til at tage ansvar og organisere dig selv. Det gør, at du er mere målrettet, og at du får mere fra hånden. Du har fornemmelse for, hvad der er muligt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

TVILLINGERNE

Du får tingene til at fungere, fordi du benytter dig af gammelkendte og afprøvede metoder. Du prøver ikke at opfinde den dybe tallerken, og du scorer point på det.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

KREBSEN

Den, der rejser med stude, kommer også frem. Lige nu bør du ikke forsøge at forcere en situation, men arbejde støt og roligt og lade tingene udfolde sig af sig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

LØVEN

Du begynder nu at se konkrete resultater af din indsats. Du holder fast i de metoder, du ved virker, og prøver ikke at brillere ved at være original eller genial.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skorpion

JOMFRUEN

Du kan med fordel analysere din situation. Nogle ting lader sig ikke gennemføre lige nu, men kræver grundig forberedelse. Ellers kan du spænde ben for dig selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder

VÆGTEN

Pludseligt opståede omstændigheder kan tilsyneladende stå i vejen for, at du kan realisere en drøm. Du kan beslutte dig for at gøre et grundigt stykke forarbejde.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

SKORPIONEN

Du har brug for en hel masse tålmodighed lige nu, men hvis du venter på det rigtige tidspunkt, opnår du resultater uden at behøve at arbejde unødigt hårdt for det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

SKYTTEN

Du kan lige så godt undlade at forsøge at forcere en situation, for du kommer ikke igennem med din dagsorden, hvis du ikke afstemmer din indsats efter omgivelserne.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skorpion

STENBUKKEN

Du kan nemt lade dig irritere, hvis du har en bestemt forventning til, hvordan tingene skal udfolde sig. Gør en indsats. Lad resultatet udfolde sig på sin egen måde.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skorpion



VANDBÆREREN

Du kan lige nu have svært ved at sætte dig selv igennem på en direkte og tydelig måde. Du møder modstand, så det handler om at kombinere strategi med hæderlighed.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

FISKENE

Det kan føles som om du skal yde mere end normalt for at få en opgave afsluttet, så du skal ikke forvente, at alt går efter planen, men blot yde det, som du nu kan.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru