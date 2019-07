Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du lytter gerne til, hvad andre har at sige. Men du har brug for at stole på din intuition. Hvis du følger dit hjerte, er du sikker på at komme i mål på en god måde.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve

Tyren

Du er nøjeregnende nu, for du vil være sikker på, at pengene slår til. Du ødsler ikke med det, du har til rådighed, men til gengæld betaler du, når det er påkrævet.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Tvillingerne

Du fornemmer, hvad der foregår omkring dig, og det er en fordel, men du kan også miste fokus og glemme dig selv i processen. Sørg for at holde fast, når det gælder.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

Krebsen

Du holder dig tilbage med at vise dine følelser. Du er en anelse sårbar, så det gælder om at lukke af, så andre ikke kan trænge igennem til dig uden din tilladelse.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

Løven

Du har gang i dit selskabelige liv. Du møder en masse, men udvekslingen af nye tanker og idéer kan også tage overhånd. Du har brug for tid til at bearbejde alene.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skorpion

Jomfruen

Du retter blikket mod din fremtid og hvordan du har lyst til at fungere i det daglige. Det kan føre til, at du sætter dig nye mål og lægger planer for et kursskifte.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Vægten

Der er fart over feltet, for du bliver ikke gerne på det samme sted længere tid ad gangen. Du har brug for oplevelser, der sætter dig i stand til at se alt oppefra.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

Skorpionen

Du gemmer dig bag en facade, for du har brug for at være sammen med dig selv uden at andre deltager på den ene eller den anden måde. Du er ved at give slip på noget.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs

Skytten

Din partner er overordentlig aktiv, så du er nødt til at følge trop eller ordne dine projekter på egen hånd. Du er i gang med at omdefinere dit forhold til andre.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling

Stenbukken

Du sætter ting i gang, og du sætter også ting i system, for din ordenssans tåler ikke rod, og at der spildes unødige kræfter på en noget uhensigtsmæssig arbejdsgang.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr

Vandbæreren

Du får brug for din kreative åre, for her og nu har du mulighed for at skabe noget. Du er især god til at finde den rigtige formulering eller definere et mål klart.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Fisken

Du skal til at have styr på din hjemmefront, for der er mange bolde i luften, og ikke alle hjælper til med at gribe dem. Gør noget for at samle folk om en opgave.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs