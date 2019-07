Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Vædderen

Du er modtagelig for det, der sker omkring dig, så prøv at reagere uden at overreagere. Du er nødt til at tilsidesætte nogle planer i forhold til noget uforudset.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Tyren

Der er en kommen og gåen omkring dig. Du er socialt aktiv og opdager, at der er mennesker omkring dig, som du pludselig har mere til fælles med, end du var klar over.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Tvillingen

Du skal være din egen målestok. Du skal finde ud af dine egentlige behov og skabe mere plads til dig selv. På den måde bliver du til glæde for andre og for dig selv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Krebsen

Giv ikke efter for en trang til at rykke teltpælene op. Lige nu kan det opleves som en løsning at skære igennem og begynde på en frisk, men forandringen er indvendig.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

Løven

Lige nu kan du slås med en vis jalousi, hvis du oplever, at din partner ikke har så meget tid, som du gerne vil have. Find en anden måde at dække dine behov på.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

Jomfruen

Her og nu påvirker dit forhold til andre kraftigt din følelse af indre tryghed og lykke. Du kan være for usikker på dig selv uden selskab, så du skal finde dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr/Vægt

Vægten

Du har brug for nye input, ellers keder du dig ihjel. Du har brug for forandring, så du gør noget andet end det du plejer, og pludselig glider det hele meget nemmere.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru

Skorpionen

Du flirter for at finde ud af, om der er noget, der fungerer. Hvis du har et emne i sigte, er det tid til at tage et initiativ og afprøve, om der er basis for noget.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

Skytten

Du er ikke helt sikker på din kurs lige nu, så det handler om ikke at forpligte sig på mere, end du på langt sigt er i stand til at holde. Konsolider din hjemmebase!

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

Stenbukken

Du skifter ofte mening, og det hænger måske især sammen med, at du ikke har energi til at tænke tingene ordentligt igennem, og at du ikke stoler nok på dig selv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vægt

Vandbæreren

Du værdsætter det, der skal værdsættes, og reviderer dit syn på materielle værdier. Du finder ud af, at du har en indre base, som hverken kan købes eller sælges.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr/Krebs

Fisken

Du tager mere ind, end du bør. Du må lade andre om at føle det, de føler, så du kan blive på din egen banehalvdel. Du har nok i at tage vare på dine egne følelser.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion