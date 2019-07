Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du kan have en tendens til at reagere meget hurtigt og voldsomt, når det gælder dit arbejde, hvor du har brug for at mærke, at din dynamiske indsats bliver værdsat.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru

TYREN

Du er kreativ her og nu, for på den måde kan du kanalisere dine idéer og bearbejde din følelser. Du nyder at være i den bestemte stemning, som et stykke kunst skaber.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

TVILLINGERNE

Du er rastløs nu og vil helst rykke teltpælene op, men det er noget andet i dit liv, der har brug for en justering, så hvis du kan finde ud af det, er du fri igen.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

KREBSEN

Du har godt fat i din kreative side. Du har masser af fantasi og kan bruge den til at skabe noget. Lige nu har du en særlig evne for at jonglere med ord og billeder.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

LØVEN

Din økonomi kan opleves som lidt af en rutschebane. Sørg for, at der er balance mellem indtægt og udgift, og gør dig selv den ulejlighed at holde øje med dit forbrug.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

JOMFRUEN

Du er meget sårbar nu, når det gælder det, folk siger om dig. Du skal bekymre dig mindre om, hvad andre mener, og tænke mere på, om du kan stå inde for dig selv.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr/Stenbuk

VÆGTEN

Du har svært ved at vise følelser, for du føler dig sårbar og er ikke helt sikker på, om du har fat i den lange ende. Giv dig selv tid til at finde ro i din kerne.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

SKORPIONEN

Du er meget populær i din vennekreds, fordi du formår at give enhver det, de har brug for i den konkrete situation. Du kan med fordel begynde på et fælles projekt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKYTTEN

Du kan se frem til visse ændringer i din dagligdag. Der skal lægges en ny strategi, arbejdsopgaver i hjemmet skal omfordeles, og du kan få en mindre anerkendelse.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk



STENBUKKEN

Du kunne godt bruge en mindre rejse eller i det mindste tage på en spændende udflugt, så du kommer væk fra det vante og får sat din dagligdag i det rette perspektiv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

VANDBÆREREN

Du har fokus på fælles ressourcer – og med god grund. Du skal have tingene til at stemme, og lige nu er det bedst ikke at kaste sig ud i en risikabel investering.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion



FISKENE

Lige nu har du brug for andre mennesker. Du skal have en eller flere, som du kan betro dig til og vende dine tanker med. Du lader dig måske for nemt påvirke af andre.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebs/Skorpion