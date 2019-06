Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Lige nu er du bevidst om, hvordan andre har det, og da dine følelser nemt kan komme i kog, kan du øve dig i at skelne mellem det, der er dit, og det, der er andres.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

TYREN

Du kan være pirrelig eller rastløs. Normalt er der ro på, men her og nu har du brug for at rykke. En mindre rejse, mentalt eller fysisk, kan give dig ny inspiration.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte



TVILLINGERNE

Du skal være bevidst om, at du forfølger dine egne mål. Du er meget lydhør, når det gælder andres mening, men du skal kun at leve op til dine egne forventninger.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

KREBSEN

Du skal acceptere, at du har behov for at komme væk fra det hele fra tid til anden. Du er rodløs og føler dig måske fastlåst. Skab så meget frirum, som du nu kan.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vægt

LØVEN

Du er helhjertet i din omgang med andre. Du giver dig selv 100%, er blød og romantisk, men du er også kompromisløs. Det skal være alt eller intet – ellers går du.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

JOMFRUEN

Du har brug for et andet menneske, du kan spejle dig i, eller som kan give dig feedback på dine tanker. Tag et initiativ. Inviter din partner på en romantisk middag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve/Vægt

VÆGTEN

Du har brug for at vende op og ned på dine daglige rutiner. Måske skulle du bare lade rodet ligge og nyde, at du har fri og dyrke dine venner eller kærligheden.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder/Tyr

SKORPIONEN

Du er på frierfødder. Du vil nemlig have romantik, sjov i gaden eller bare have mulighed for at gøre alt det, der er spændende. Du kan genantænde en gammel flamme.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

SKYTTEN

Det flyder på din hjemmefront, og det skal du måske give det lov til. Du har brug for at dyrke dit netværk - og ikke mindst dit rodnet. Kom i kontakt med din familie.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs



STENBUKKEN

Du oplever, at dine omgivelser meget gerne vil fortælle dig, hvad du skal gøre. Du gør klogest i at lytte, tænke dine egne tanker og handle ud fra dine egne behov.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder

VANDBÆREREN

Du opdager, at du har mange ressourcer til din rådighed. I virkeligheden skal der ikke ret meget til for at fungere, hvis du besinder dig på det, der har varig værdi.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tyr

FISKENE

Du er modtagelig og kan tage dig nogle ting for nært. Nu skal du praktisere det at trække følehornene til sig og ignorere negative vibrationer i dine omgivelser.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebs/Fisk