Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Spred dine vinger. Det er tid til at nyde friheden. I det indre er du altid fri, men her og nu kan du med fordel gå dine egne veje og på den måde opdage verden på ny.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

Tyren

Du kan lægge din tilværelse helt og aldeles om, hvis du vil. Uanset hvad, kan du kvitte en dårlig vane eller komme et af dine egne irriterende karaktertræk til livs.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

Tvillingerne

Du er sprængfyldt med nye idéer, som ikke alle kan føres ud i livet, i hvert fald ikke lige med det samme. Du provokerer dine omgivelser, for du tænker ud af boksen.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Krebsen

Du skal organisere din dagligdag på en helt ny måde. Du har brug for en bedre fremgangsmåde, så du kan spare på dine kræfter og bruge mere tid på de sjove ting.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru/Fisk

Løven

Du er humoristisk og elsker at kaste dig ud i diskussioner for sjov. Du kan nemlig godt lide at udforske alle sider af en sag. Men du er mest ude på skæg og ballade.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

Jomfruen

Du overrasker, fordi du springer ud af dit ellers velfriserede og ordentlige jeg. Du er klar til at ryste andre, hvis de ikke er med på, at du realiserer dig selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder/Vandbærer

Vægten

Gør tingene på en ny måde. Det kan være angstfremkaldende, men når du gør dig fri af fortiden eller af dine dårlige vaner, oplever du en helt ny form for frihed.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

Skorpionen

Du kan møde den store kærlighed, eller din faste partner udfordrer dig. Det kræver dog, at du er villig til at ændre på de ting, der står i vejen for det gode samvær.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr/Vægt

Skytten

Dit humør er meget foranderligt, og det kan betyde, at andre er nødt til at tilpasse sig din facon. Du kan tage ting for personligt og derfor reagere alt for hurtigt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebs/Fisk

Stenbukken

Lige nu er du ret modtagelig for vibrationer, og du skal undgå at blive oversvømmet af følelser, der er svære at definere eller helt ude af trit med virkeligheden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

Vandbæreren

Du bliver bedre til at kommunikere dine tanker til andre. Du udvikler din egen helt unikke måde at gribe tingene an på og tiltrækker dem, der arbejder for fornyelse.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling/Jomfru

Fisken

En person tæt på dig gennemgår en gennemgribende forandring. Du kan støtte i processen, og du kan selv blive inspireret til at lave om på et og andet i dit liv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion