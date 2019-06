Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Spred dine vinger. Det er tid til at nyde friheden eller dyrke kærligheden, den store eller den lille. Du har nemlig blik for de ting i livet, der ikke koster noget.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

TYREN

Du har brug for at tage en ting ad gangen. Du har begrænset energi til rådighed, hvis du skal passe familie, arbejde og andre pligter. Du har ret til at slappe af.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisk

TVILLINGERNE

Du bør lade pligter og andet arbejde i hjemmet ligge. Selv om du er frisk på at få noget gjort, er det sjovere at dyrke gode venners selskab. Du har gang i en flirt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder

KREBSEN

Du gider ikke overfladisk smalltalk. Der skal kød på bordet, hvis du skal engagere dig i en samtale eller i et andet menneske. Til gengæld kan man regne med dig.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

LØVEN

Du holder folk tre skridt fra livet. Du nyder kontakt, men du er mere til den lette og/eller intellektuelle kontakt, hvor man udveksler idéer og inspirerer hinanden.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

JOMFRUEN

Du sætter alt ind på at få dit forhold til at fungere, for du har brug for andre, og du nyder at holde af og af at blive holdt af. Du kan møde én, hvis du er single.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt

VÆGTEN

Du går ikke af vejen for at provokere, hvis du synes, at andre ikke helt er det, de giver sig ud for at være. Du har brug ægte nærvær, hverken mere eller mindre.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

SKORPIONEN

Du ønsker faste rammer, så du bruger dine kræfter på at skabe et trygt grundlag for dig selv og for din familie. Du bruger energi på at holde sammen på det hele.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKYTTEN

Du skal lære at sætte mere pris på det menneske du er. Du skal ikke gå på kompromis blot for at få selskab, eller fordi du har ondt af et menneske, der slider på dig.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

STENBUKKEN

Du er særdeles ambitiøs, fordi du trives med at sætte dig mål og gøre en forskel, men du skal også anerkende dig selv for det, du er, ikke for det, du har udrettet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

VANDBÆREREN

Du flirter en del, måske mest fordi du har brug for bekræftelse, men der kommer ikke så meget ud af det, fordi du egentlig ikke ønsker at forpligte dig lige nu.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru

FISKENE

Du kan have svært ved at holde fast på dine holdninger, hvis andre argumenterer på en meget stålsat måde. Lad dig ikke forstyrre, og vent med at sige ja til noget.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk