Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du har masser af ressourcer. Problemet er bare, hvad du skal bruge dem til. Prøv at samle dig om et projekt, helst det du brænder for, og ikke det, du føler, du bør.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Tyren

Der er stor kraft bag dine følelser, så andre kan mærke din tilstedeværelse, selv om du ikke gør noget særligt for at markere dig. Du er den, andre støtter sig til.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt

Tvillingen

Du holder dine tanker og følelser for dig selv, og bruger i stedet for dine gode talegaver på at sætte nogle ting på plads, så du kan få folk til at samarbejde.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt

Krebsen

Du sætter dig et mål, som du har brug for andres hjælp til at nå. Du samler meningsfæller omkring dig og kaster dig ind et nyt projekt, der søger at hjælpe andre.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Løven

Du er ambitiøs. Du føler ikke helt, at du er der, hvor du gerne vil være, så du trækker i arbejdstøjet for at forbedre et projekt eller styrke en særlig færdighed.

Kærlighed:3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Jomfruen

Du har brug for at samle dine tanker, da for mange forstyrrende elementer gør, at du ikke kan finde hoved og hale i noget, der ellers er meget enkelt at forstå.

Kærlighed:4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisk

Vægten

Du går stille med dørene, holder lav profil, men du er inde i en periode, hvor du ved, hvad der er af rigtig værdi, ikke mindst når det gælder de mennesker, du omgås.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

Skorpionen

Du lader initiativet være op til andre mennesker, for de initiativer, du tager, ser ud til at falde til jorden. Vær som en radar. Ret dig ind efter omgivelserne.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt/Fisk

Skytten

Saml dig om en enkelt ting. Du har haft for mange jern i ilden, og nu er det tid til at koble af. Du kan med fordel fortsætte med din plan om at forenkle dagligdagen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr/Fisk

Stenbukken

Du har brug for en kærlig stund med din elskede, en affære eller i det mindste en mindre flirt. Du er ikke specielt demonstrativ nu, men du ved, hvem du holder af.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

Vandbæreren

Du kan begynde på et helt nyt forhold, hvis du vil have, at det skal være noget, der holder. På den anden side kan et forhold nu også komme ind i mere faste rammer.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr/Vægt

Fisken

Du er åben overfor nye synsvinkler, men du har svært ved at fordøje alle de oplysninger, du får. Det er bedst, hvis du bare lytter og venter med at tage stilling.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder