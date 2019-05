Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Her og nu har du dine fødder fast plantet i jorden, og du har nemt ved at holde fast i en bestemt opgave og komme i mål. Du gør fremskridt, selv om det går langsomt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tyren

Du er ærekær og på den konto kan du opleve en vis frustration, for du føler dig blokeret af andre mennesker eller af omstændighederne, men du kan udrette en masse.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tvillingerne

Du skal ikke forvente taknemmelighed fra andre lige nu. Din indsats kan blive overset, men hvis du holder fast i det gode, du gør, vil andre lægge mærke til dig.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

Krebsen

Du har masser af snusfornuft, som du bruger, når situationen kræver, at der tages ansvar. Du er god til at se opgaverne i øjnene og dernæst tage de nødvendige skridt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

Løven

I denne tid er du nødt til at være realistisk. Du mærker tiden ånde dig i nakken, og du er motiveret af et ønske om at skabe noget håndgribeligt for din familie.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs

Jomfruen

Du kan føle dig en anelse overbelastet. Men du har masser af disciplin, så du når i mål med det meste, men du bør afholde dig fra nye investeringer og nye projekter.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægt

Vægten

Du kan arbejde på en ny plan, der vil gøre dit liv nemmere. Men dette er også et godt tidspunkt for at afvikle gamle projekter, som kun kræver den sidste fernis.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Skorpionen

Du har stadig mulighed for at nå et mål eller markere dig på en måde, der gør din indsats synlig. I den forbindelse kan du kræve forfremmelse eller lønforhøjelse.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Skytten

Selv om du er rastløs, bør du afholde dig fra at begynde på noget nyt og heller ikke bryde teltpælene op. Du har brug for at komme i kontakt med din indre kerne.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

Stenbukken

Du kan føle dig tappet for energi, selv om du egentlig er i stand til det meste. Du skal blot sørge for at arbejde organiseret og få den hvile, du har brug for.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Jomfru

Vandbæreren

Du er nu bedre i stand til at få noget fra hånden, for du kan lægge en plan, så du ikke spilder tid på det uvæsentlige. Andres anerkendelse er af mindre betydning nu.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Fiskene

Du skal sørge for at lægge en fornuftig strategi. Du er ambitiøs, men hvis du vil nå i mål, skal du revidere nogle planer og være mere end almindeligt velorganiseret.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder