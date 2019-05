Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du kan være meget bange for at sætte dig selv i gæld, for lige nu handler det om at have den tryghed, der kommer af, at alt er i orden, og at du svarer enhver sit.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

Tyren

Du har medvind i kærlighed. Det skyldes, at dine følelser er synlige for enhver, og på den måde tiltrækker du lige netop den person, som er den helt rigtige for dig.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv:1

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægt

Tvillingen

Du har brug for at tilbringe kvalitetstid med dig selv, for på den måde genoplader du. Ellers har du det fint i andres selskab. Du opdager en ny side af dig selv.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

Krebsen

Du kan være en anelse omskiftelig, især når det gælder dine venner. Du har brug for at sætte nogle mennesker på hold, mens du genoptager et gammelt bekendtskab.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

Løven

Du har brug for anerkendelse, så du anstrenger dig for at blive populær. Du har udstrålingen i orden, men på sigt har du bedre af at være forankret i dig selv.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

Jomfruen

Du forstår og identificerer dig med mange forskellige slags mennesker, og det sætter dig i stand til at føre an og til at samarbejde med andre om et fælles mål.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

Vægten

Du overskrider dine grænser, for du har behov for at udfordre og genopfinde dig selv. Du har næse for andres hemmeligheder og bør derfor gå meget stille med dørene.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

Skorpionen

Du har brug for at være sammen med folk, du kan spejle dig i. På den måde får du en fornemmelse for, hvem du er på bunden. Du kan med fordel indlede et samarbejde.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

Skytten

Lige nu kan du have svært ved at gå på kompromis. Du er nødt til selv at kontrollere, hvordan du gør dit arbejde. Du har brug for afveksling, ellers sygner du hen.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

Stenbukken

Du er nu i kontakt med dit kreative, indre barn. Du har brug for at udtrykke dig frit og spontant. Du kan også skabe noget, for du kan hente nye idéer ned oppefra.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

Vandbæreren

Du har brug for at finde et sted, hvor du kan føle dig tryg, en base, hvor du kan trække dig tilbage fra verden. Du kan også arbejde på at udvikle en indre forankring.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

Fisken

Du er modtagelig overfor alle slags påvirkninger lige nu, og det kan betyde, at andres meninger smitter af på dig, uden at du selv har gennemtænkt konsekvenserne.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytte