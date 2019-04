Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

VÆDDEREN



Dine følelser kan opleves som modsatrettede. Du har svært ved at forstå og forklare, hvad der foregår i dit indre. Du kan ikke tilpasse dig andres måde at operere på.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4



I dag svinger du godt med: Tvilling



TYREN



Du har nu en tendens til at kræve opmærksomhed, så du kan finde på at dramatisere, fordi 'overdrivelse fremmer forståelsen'. Du har svært ved at være velorganiseret.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Krebs



TVILLINGERNE



Du spilder din tid og din energi på et nyttesløst projekt. Prøv at finde ud, hvor det batter, at du yder en indsats. Hvis du kikser, skal du finde fejlen i dig selv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Skorpion



KREBSEN



Du kan have svært ved at finde ud af, hvad du vil. Du vakler mellem flere muligheder. Du bør ikke tage en vigtig beslutning. Det er bedst at flyde med strømmen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Løve



LØVEN



Du er mere end almindeligt inspireret nu, og du opdager, at du finder noget af værdi der, hvor du mindst venter det. Men du har svært ved at gøre noget konkret.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Krebs



JOMFRUEN



Du bør ikke begynde på noget nyt eller lægge dig fast på noget bestemt. Der er noget, der trækker i flere retninger, og du besidder ikke de nødvendige informationer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1



I dag svinger du godt med: Krebs



VÆGTEN



Du har brug for at overskride dine grænser. Du er ikke tilfreds med status quo. Du er nødt til at udforske nye sider af livet og på den måde genopfinde dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4



I dag svinger du godt med: Skorpion



SKORPIONEN



Du er lettere uorganiseret, for at sige det mildt, men du nyder netop at flyde med strømmen. Du har nemlig ikke brug for lyseslukkere, der både går med livrem og seler.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4



I dag svinger du godt med: Krebs



SKYTTEN



Du er ret så upraktisk og måske også en anelse for hurtig på aftrækkeren i denne tid. Du har svært ved at håndtere dine kræfter, så det er tid til at genoplade.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1



I dag svinger du godt med: Stenbuk

STENBUKKEN



Du kan have svært ved at sige fra eller sætte dig selv igennem, så måske forfalder du til at sabotere din modstander i det skjulte i stedet for at melde rent ud.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2



I dag svinger du godt med: Skorpion



VANDBÆREREN



Du har mange bolde i luften, men vær tilfreds med blot at lege med idéerne. Det er nemlig endnu ikke den rette tid til at føre nogen af dine projekter ud i livet.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Fisk



FISKENE



Du skal skærpe din evne til at skelne mellem det, der er godt for dig, og det, der måske har en nedbrydende indflydelse. Du kan have svært ved at gennemføre en plan.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3



I dag svinger du godt med: Skytte