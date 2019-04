Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

VÆDDEREN

Du kan tiltrække en romantisk partner - på en særdeles elegant måde. Du spiller på charmen,

men kan også komme til at spille dum, når du skal stilles til ansvar.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr

TYREN

Du forstår, at kærligheden kræver ofre, og du giver afkald på noget, så dit parforhold kan

fungere. Så du forventer også, at din partner er villig til at give sig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisk

TVILLINGERNE



Du har brug for, at din partner også er din bedste ven, og der må gerne være noget utraditionelt

over dit forhold. Du værdsætter én, der kan rykke på dine grænser.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

KREBSEN



Du har behov for at blive bekræftet på dit udseende, dit intellekt eller en særlig egenskab, men

du skal passe på med ikke at hænge fast i, hvad andre mener om dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

LØVEN

Du er tiltrukket af en partner, der giver dig en fornemmelse af, at du vokser og udvikler dig

som menneske. Du tåler derfor ikke snærende bånd eller intens jalousi.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

JOMFRUEN

Du giver dig selv totalt i kærlighed og forsømmer det praktiske. Du nærer særlig hengivenhed,

som kan blive selvdestruktiv, hvis du ikke også passer på dig selv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

VÆGTEN

Du kan gå på mange kompromisser, fordi du ønsker fred og ro på hjemmefronten. Harmoni er

så vigtig for dig, at du også kan forsøge at sætte dig på din partner.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

SKORPIONEN

Du har sans for skønhed og de små detaljer, så du formår at skabe noget, der er smukt på en

forunderlig måde. Gør noget ved dit udseende og dyrk din hobby.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt

SKYTTEN

Du kan være en anelse dramatisk nu, især når det drejer sig om romantik og parforhold. Du er

trofast, men du har brug for at slå ud med armene for at skabe spænding.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Løve

STENBUKKEN



Du har nu let ved at knytte dig til andre nu, men du skal passe på med ikke at blive så

afhængig, at du mister kontakten til din indre kerne. Giv plads til andre.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

VANDBÆREREN



Du smigrer andre og bruger det til din fordel, så sørg for, at du også kan stå inde for de pæne

ting, du siger. Du er god til at mægle, når folk er kommet på kant.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

FISKENE



Du har brug for, at andre viser kærlighed på en konkret måde, fx med små gaver og/eller

komplimenter. Lige nu nyder du luksus og giver dig hen til romantiske drømme.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt