VÆDDEREN

Du er sprængfyldt med god energi, hvorfor der også skal ske noget. Du er træt af ydre såvel som indre begrænsning og gennemgår en mindre personlighedsforvandling.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

TYREN

Du søger at høre til i et bestemt miljø eller i en bestemt gruppe, så du kan have lyst til at flytte. Du bør tænke over din rastløshed, så du kan fjerne dens årsag.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

TVILLINGERNE

Nu bør du være aktiv i en forening eller dyrke et interessefællesskab. Du har masser af gode idéer, og du giver selv en hånd med, når de skal føres ud i praksis.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

KREBSEN

Du skal til at gøre dig klart, hvem du er. Du kan ikke definere dig selv ud fra andres forventninger. Du er bomstærk nu, så du kan sætte din indre kerne igennem.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

LØVEN

Du er i kontakt med en større eller dybere virkelighed og oplever derfor, at grænserne mellem dig og andres viskes lidt ud. Du rækker ud og bliver mere idealistisk.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

JOMFRUEN

Du har en god intuition, og nye idéer synes at dale ned fra himlen. Du er inspireret, og det hjælper ikke kun dig selv, for du får også andre til at tænke anderledes.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

VÆGTEN

Du er kritisk og sætter alt ind på at opnå perfektion. Det kan genere dig, at andre ikke går ligeså meget op i den vigtige detalje, så du beslutter at ordne alt selv.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru

SKORPIONEN

Du har ryddet nogle hindringer af vejen og er nu i gang med at vise andre den nye person, du er blevet. Du er tiltrækkende i kraft af den friskhed, du udstråler.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

SKYTTEN

Du kan være for meget på farten for tiden, og det kan være et symptom på, at du mangler rødder eller har svært ved at mærke dig selv. Stop en halv, og mærk dig selv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

STENBUKKEN

Du skal til at genopfinde dig selv. Du er fascineret af, hvordan tabuer styrer, hvordan andre begrænser sig selv, men du skal også rette søgelyset mod dig selv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

VANDBÆREREN

Du udnytter din evne til at se tingene i et nyt, overraskende lys. På den måde kan du puste liv i gamle projekter og også hjælpe til med at søsætte nye initiativer.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder/Skytte

FISKENE

Du kan opleve, at du konstant er på jagt efter en tryg og sikker base, som ikke helt findes. Lige nu er du ved at opdage dit indre fundament, det, der ikke kan rokkes.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion