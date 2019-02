Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du hører noget, der vækker nysgerrighed. En af dine nærmeste, en slægtning eller en nabo, overrasker ved at gøre noget, du ikke forventede, og du inspireres af det.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

TYREN

Du er smart, når det gælder penge. Du finder nye måder at tjene penge på, og det sætter dig i stand til at bryde ud af rotteræs, rutine og trædemølle. Brug tiden.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

TVILLINGERNE

Du lærer hurtigt og har brug for stimulation, så du kan holde dine hjerneceller i gang. Du kan sætte dig ind i it-teknologi. Du har flair for det, og det hjælper gerne.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve

KREBSEN

Du kan se udfordringer fra et nyt perspektiv, og det sætter dig i stand til at ordne det, der ellers kan føre til kaostilstande. Du griber det, der er oppe i tiden.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

LØVEN

Du får nye venner med en anden baggrund end din. Du skal ud i selskabslivet og vise dig frem. Du tiltrækker folk pga. af din varme og din jordnære form for humor.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs

JOMFRUEN

Du er god til at skaffe dig viden, så du bliver hurtigt klog på noget. Du får idéer til nye projekter og finder ud af, hvordan ændringer gennemføres uden modstand.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

VÆGTEN

Du kan ændre din livsanskuelse, hvad enten der er tale om en filosofi eller en form for spiritualitet. Du får øje på aspekter af tilværelsen og glædes ved helheden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

SKORPIONEN

En snak med en ven fører til, at et ukendt aspekt af dit følelsesliv dukker op til overfladen. Du bliver klogere og gør dig fri af enhver form for fasthed.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vandbærer



SKYTTEN

Du får friere tøjler på din arbejdsplads. En mindre strukturændring letter arbejdet, både for dig og for dine kolleger. Du gennemfører et mindre projekt med succes.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

STENBUKKEN

Du bliver bedre til at stresse ned. Især fordi du nu prioriterer dine relationer frem for de krav, arbejdsgiver og kolleger stiller til dig. Du ændrer på en rutine.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve

VANDBÆREREN

Du er glad for at interagere med dine medmennesker og byder ind med rappe replikker og en skæv form for humor. Du overrasker og provokerer med et originalt synspunkt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

FISKENE

Du er åben på alle niveauer og fornemmer med alle fem sanser – og en sjette – det der foregår. Du kan opfinde noget, der kan ændre dit liv på et lille splitsekund.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs