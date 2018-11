Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du har mindre energi, men du holder den alligevel gående. Først og fremmest fordi tingene bare glider for dig, og du nyder de selskabelige muligheder.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Fisk

TYREN

Du har fuld knald på og kanaliserer al din energi ind i din hobby. Tingene lykkes så nogenlunde for dig, men du bør også bruge tid på at passe et forhold.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skytte

TVILLINGEN

Du har fokus på dine sociale relationer, selv om du som udgangspunkt har svært ved at komme i gang. Hvis du tager det første skridt, glider det for dig.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpion

KREBSEN

En uoverensstemmelse viser sig at være baseret på en misforståelse. Du mobiliserer det helt rigtige niveau af styrke og brænder igennem med din selvtillid.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

LØVEN

Du lægger en del energi i spille op til omgivelserne, men det stikker ikke så dybt. I virkeligheden har du bare brug for at finde ud af, om andre kan lide dig.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vægt

JOMFRUEN

Nogle vigtige relationer er faldet på plads, så nu kan du slappe helt af. Det kører på skinner fra nu af. Ret søgelyset mod dit hjem, hvor der er brug for renovation.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Krebs

VÆGTEN

Du er frustreret, fordi du ikke kan finde ud af, om du skal prioritere karriere eller kærlighed. Koncentrer dig om kærligheden, så falder det andet på plads.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKORPIONEN

Du vil helst være overalt. Men du skal satse på at få noget bestemt i faste rammer. En aftale om penge kan gennemføres med succes, hvis du er årvågen.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfru

SKYTTEN

Du kører med klatten og omgiver dig med mennesker, der ved, hvad de vil. Du kommer langt på at tro på, at det umulige kan lade sig gøre. Du brænder igennem.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Skorpion

STENBUKKEN

Du kan tage en slapper. Nyd, at du ikke er den eneste, der er ansvarlig for, at tingene fungerer. Gå ind i dig selv, og find et behageligt sted, hvor du kan drømme.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytte

VANDBÆREREN

Lad pligterne klare sig selv, og hav god samvittighed. Du ved, hvad du vil, og lige nu handler det om at finde et balancepunkt. Giv dig selv lov til at slappe af.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Fisk

FISKEN

Du bruger dagen på at gennemtænke en vigtig beslutning. Du har fornemmelse for, hvornår det kan betale sig at slå til, så du er klar med et udspil.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyr