VÆDDEREN

Du skal file dine kanter lidt til. Nu har du brug for at vise dig fra den smidige side, og det falder dig let, fordi du er selskabeligt anlagt. Gør ting sammen!

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægt

TYREN

Du er nødt til at kunne se forskel på skidt og kanel. Lad ikke dit gode hjerte bruge tid på et menneske, der i virkeligheden ikke vil hjælpes. Skær igennem!

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Fisk

TVILLINGEN

Du ser en anden side af et menneske, du troede, du kendte godt. Det er en ny spændende drejning. Undgå en spontan beslutning. Tænk efter. Tæl til ti.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løve

KREBSEN

Du kan mærke, at der en konflikt under optrapning. Bliv på din egen banehalvdel, og forsøg ikke at redde én ud af noget, som kun du synes er pinligt.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:6

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

LØVEN

Du er kørt fast i den daglige trummerum. Find på noget, der kan inspirere dig, så du ikke kører i tomgang. Lad ikke småting få dig helt op i det røde felt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Skytte

JOMFRUEN

Lad dig føre vidt gennem tankens dejlige himmelstrøg. Du har brug for at se din dagligdag oppefra. Så bliver opgaverne lettere, og bekymringerne mindre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytte

VÆGTEN

Du har lyst til sjov og ballade, men det kræver, at du lægger din pligtfølelse fra dig for en stund. Du er ikke et serviceorgan, men et menneske med behov.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Løve

SKORPIONEN

Du har brug for at komme ud i det fri, uanset om vejret er til det. Du henter energi ved at være i kontakt med elementerne. Så gå en lang tur, eller dyrk sport.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyr

SKYTTEN

Skyd ikke spurve med kanoner. Du risikerer at bruge alt for mange kræfter på et projekt, der i virkeligheden godt kan klare sig uden, at du er der hele tiden.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:1

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvilling

STENBUKKEN

Du er almindeligvis velovervejet. Men i dag kan dine følelser trække dig i en helt anden retning. Hold fast i din skelneevne, men tag hjertet med på råd.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:5

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Tyr

VANDBÆREREN

Du bruger alt for meget energi på at tænke på arbejdet og oplever, at du ikke kan udfolde dit potentiale. Find ud af, hvem du er, og manifester det bevidst.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyr

FISKEN

Du går for meget i detaljer og risikerer derfor nemt at fare vild. Ryst alle tanker af dig. Når du har sovet igennem, kommer løsningen på problemerne.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:1

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbærer