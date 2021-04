Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder. Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du er pligtopfyldende, og aftaler skal overholdes. Du kommer derfor let op i det røde felt, når det ikke sker. Men der kan være tale om lovligt fravær, så tæl til ti.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tyren

Du har et stort indre bibliotek at øse af, og du gør det gerne. Men du skal passe på ikke at blive så ivrig, at du stjæler hele billedet og mister deres opmærksomhed.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Tvillingen

Du er på kollisionskurs med dine følelser, og du virker fraværende. Det er derfor en glimrende anledning til at grave dybt i dit indre, så du kan finde en løsning.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Krebsen

Du har udset denne aften til noget særligt sammen med din partner. Du har gennem længere tid planlagt en overraskelse, som du håber, partneren reagerer positivt på.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Løven

Du har normalt behov for en dag uden udsving. Men nu har du mod på det usædvanlige og spændende, så det vanebetonede er gemt væk til fordel for de spontane indfald.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

Du har fysisk og mentalt overskud i dag. Det kan du udnytte til at tage ja-hatten på og vise, hvordan selv trivielle gøremål kan gøres kreative og underholdende.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Vægten

Du ser med god grund ikke frem til en rolig aften med familien. Tværtimod, der skal da ske noget, og spørgsmålet er kun, hvor meget sjov, du kan få familien med på

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Du har det bedst med afveksling, stor aktivitet og ikke et stillesiddende liv. Men når adrenalinen kører, kan det gå for hurtigt. Det er vigtigt at tænke dig godt om.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Skytten

Du laver nødigt om på tingene omkring dig. Men alt er ikke statisk, og du ved, ændringer kan være nødvendige. Du må derfor i gang, så der bliver ro på hjemmefronten.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

Stenbukken

Du bliver let påvirket af andre, det kan gøre dig usikker på, hvem du er. Du kan afhjælpe det ved at arbejde med dine følelser. Det vil give dig en god oplevelse.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vandbæreren

I dag tænker du meget på dem, der ikke har de samme goder som dig. Men du må

indse, at du ikke kan frelse hele verden og må derfor økonomisere med dine ressourcer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisken

Fisken

Det er ikke sjov og ballade, du er oplagt til i dag. Dagen har et vist alvorspræg over sig, og du fravælger samværet med vennerne for i stedet at meditere i fred og ro.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren