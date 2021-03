Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen



Det er ikke dagligdagens små og store problemer, der fylder dit liv. Dine visioner er rettet mod fx filosofi og religion. Det er emner, du søger viden om i din fritid.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Skytten



Tyren



Du er inspireret til aktivitet og handling, men dit temperament løber let af med dig. Brug din stærke psyke til at bearbejde dem, for det er via den, du får styr på det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Skorpionen



Tvillingen



Der er harmoniske stemninger i luften. Det er derfor en god dag til at komme tættere på din partner eller for at opnå et givende samvær med andre. Det skal udnyttes.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Vægten



Krebsen



Når du følelsesmæssigt er ude af balance, kan det have en afsmittende virkning på omgivelserne. Årsagen til ubalancen kan fx være en manglende evne til at slappe af.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Jomfruen



Løven



Du har behov for at kunne dyrke mange interesser. Men i dag har du så megen energi, at du finder en interesse, der indeholder nogle hårde og fysiske præstationer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Løven



Jomfruen

Det er ikke en stille og rolig hjemmeaften, du har behov for. Du har lyst til, der skal ske noget og må derfor prøve at overtale din familie til at gå med på dine idéer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Krebsen



Vægten



Du har behov for kommunikation. Men du bliver nemt for følelsesbetonet, pas derfor på, du ikke får sagt noget uoverlagt, det kommer der ikke noget positivt ud af.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4



I dag svinger du godt med: Tvillingerne



Skorpionen



Du ser mørke skyer tårne sig op over din økonomi. Men det er dine følelser, der ikke er i ro, du går lidt ved siden af dig selv. Slap af og glem økonomien lige nu.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4



I dag svinger du godt med: Tyren



Skytten



Du har normalt nogle præcise fornemmelser. Men i dag kan fantasierne tage overhånd. Vær opmærksom på det og tag fornuften med på råd. Vær forsigtig med alkohol.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3



I dag svinger du godt med: Vædderen



Stenbukken



Fantasi og forestillinger præger dig i dag, og det kan du udnytte særdeles positivt. Du har visdommens kilde i dit indre, som rummer al den hjælp, du har behov for.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4



I dag svinger du godt med: Fisken



Vandbæreren



Du har behov for at have venner, som du kan dele dine idéer med. Men i dag skal du passe på ikke at støde dem fra dig. Du har svært ved at styre dit temperament.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Vandbæreren



Fisken



Dit behov for status og anerkendelse opnår du gennem dit erhverv. Netop i dag har du særdeles gode muligheder for at styrke dette pga. dine handlinger og effektivitet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Stenbukken