Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Dagen står i aftalernes og kommunikationens tegn. Det er dog vigtigt, at du udtrykker dig skarpt for at undgå misforståelser. Læs alt hvad der står med småt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med:Tvillingen

Tyren

Alt, hvad der på en eller anden måde har værdi for dig, er nu væsentligt og afgørende. Stil dig spørgsmålet om, hvad der har mest værdi, og gå efter dette.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med:Tyren

Tvillingen

Dine følelser og dine tanker spiller sammen, og du er virkelig god til at sætte ord på dine følelser. Du skal bare være opmærksom på, at ud også skal VÆRE i dem.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med:Vædderen

Krebsen

Du er i dine følelsers vold. De er så stærke, at der ikke skal meget til, før du bliver helt ”rørstrømsk” og begynder at græde. Er du bevidst omkring det, er det o.k.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Løven

Nu handler det om, hvad der virkelig interesserer dig, og hvad der ikke gør – og det er ikke alene din hobby, men noget, du længe gerne har villet bruge tid på.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med:Vandbæreren

Jomfruen

Hvad vil du ikke gå ud af dette liv, uden at have udført eller beskæftiget dig med? Det er sådanne spørgsmål, du ønsker at få besvaret i denne vigtige tid.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med:Stenbukken

Vægten

Går du i giftetanker, så er det nu, du kan lægge planer for, hvordan du vil fri til din udkårne. I det hele taget er relationer væsentlige på en dag som denne.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Skorpionen

Nu er dagen kommet til, at du kan komme i dyb kontakt med dit eget stjernetegn. Alt, hvad du gør, må gerne være dybt, intenst og super passioneret.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med:Skorpionen

Skytten

Nu skal relationerne plejes, herunder parforholdet. Gør din partner til den vigtigste person på hele kloden, og forkæl vedkommende det bedste, du har lært.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med:Vægten

Stenbukken

Du er i dit helt rette element, nemlig de daglige pligter og ritualer i det hele taget - herunder det job, som de fleste Stenbukke sætter meget højt. Nyd det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med:Jomfruen

Vandbæreren

Du har et stort overskud og deler gerne ud af det. Du leger dig gennem livet i dag, og du får talt med Gud og hvermand – måske mest med hvermand! Nyd det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med:Løven

Fisken

Hjemmet, familien og nærheden er det eneste saliggørende. Er du i arbejde, kunne det være et godt forslag at nappe dig en hjemmearbejdsdag og nyde det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med:Krebsen