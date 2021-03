Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du står op til en dag, hvor du har lyst til at være alene. Det udnytter du til at fordybe dig i den sidste bog om et specielt filosofisk emne, der interesserer dig.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Tyren

Du undrer dig af og til over, at kolleger og venner læsser problemer af på dig. Det skyldes din evne til at lytte og komme med gode råd. Du har god indsigt i mennesker.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tvillingen

Du er hurtig på aftrækkeren, og det er ikke en fordel i alle situationer. Specielt ikke i samværet med din partner, hvor du kan få sagt noget, du bagefter fortryder.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Krebsen

Det kan blive en aktiv og inspirerende dag, hvis du kan styre dit temperament og dermed vende det til noget positivt. Det er konstruktivt og giver en god harmoni.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Løven

Begejstring og godt humør præger dine aktiviteter, som hører til i den kraftfulde ende af skalaen, hvor du kan få afløb for din energi gennem fysiske kraftpræstationer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Jomfruen

Dit samvær med familien giver dig tryghed. Da dagen er præget af harmoniske stemninger og lyst til selskabeligt samvær, går tryghed og kærlighed op i en højere enhed.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vægten

Du er rastløs og konfronterende. Det er en dårlig idé, når temperamentet i den grad har tag i dig. Løb en lang morgentur, så kan det godt blive en rigtig god dag.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Skorpionen

De økonomiske udsving gør dig utryg i øjeblikket. Men dine følelser spiller dig et puds, så brug din gode forretningssans på et andet tidspunkt til at vende situationen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Skytten

Du har en naturlig åbenhed og følsomhed, som gør dig populær. Det er vigtigt at være dig selv og ikke lade dig påvirke for meget af, hvad andre mener og tænker.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædderen

Stenbukken

Du har behov for at sætte grænser for at beholde din følelsesmæssige balance. Grænserne mellem dig og andre er flydende, så følelserne kan være andres og ikke dine.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

Vandbæreren

Det er vigtigt for dig at have venner og bekendte, som du ønsker at være sammen med omkring idéer og interesser. Din hjerne skal hele tiden have nye udfordringer.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Fisken

Dit arbejde er meget vigtigt for dig, og du har mange planer for fremtiden. Men det er også vigtigt for dit helbred, at du slapper af og holder fri, når du har fri.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken