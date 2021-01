Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du bærer rundt på en indre uro, og du har svært ved at styre dine følelser. Det kan gøre dig rastløs. Du kan bedst genfinde balancen ved at dyrke din største interesse.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Tyren

Dit temperament gnistrer i dag, og det kan gå ud over familieidyllen. Du kan let komme til at sige noget, du fortryder. Tag fornuften med på råd. så skal det nok gå.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tvillingen

Du har det bedst, når du kommunikerer på kryds og tværs. Men du skal passe på, det ikke udvikler sig til en endeløs snak om trivialiteter, så mister folk interessen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Krebsen

Dine følelser og værdinormer hænger sammen. Derfor gør det dig urolig, når du aner en fare forude. Men du kan godt slappe af, for det viser sig ikke at være så slemt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Løven

Du har et stort behov for anerkendelse. Derfor er du påvirkelig overfor de signaler, du modtager fra omgivelserne. Husk at sætte grænser, så det ikke går ud over dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Jomfruen

Dit temperament sidder uden på tøjet i dag og har let ved at koge over. Du kan afhjælpe det ved at tage kontakt med din indre verden, som er rig på mange ressourcer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisken

Vægten

Du har behov for at være en del af en gruppe, som er sammen om et fælles projekt. Men du må være opmærksom på, at du må arbejde konstruktivt og roligt for helheden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Skorpionen

Da du har behov for anerkendelse og status, er du meget følsom overfor, hvordan andre ser på dig. Derfor skal du passe på, du ikke kaster dig ud i konfrontationer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skytten

Følelsesmæssigt og intuitivt søger du en dyb forståelse af livets store spørgsmål. Men du er rastløs og kan ikke rigtig koncentrere dig. Få afløb ved at gå en rask tur.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Stenbukken

Du er god til at lytte og afhjælpe andres problemer. Dine egne problemer gemmer du til gengæld bag et pokeransigt. Problemerne løses bedst ved at sætte ord på dem.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vandbæreren

Dine følelser er i oprør. Det kan slå skår i parforholdet, fordi du søger konfrontationen eller får sagt noget, der hellere skulle have være usagt. Tænk over det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Fisken

Kvaliteten af din energi er afhængig af din følelsesmæssige balance. Men den er ikke helt på toppen, så du tager tidligt fri for at komme hjem og slappe af og lade op.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen