Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Efter en dag på kontoret trænger du måske til at bruge musklerne. Huset trænger til forbedringer, så ved at gå i gang efter fyraften får du slået to fluer med ét smæk.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Tyren

Da du påvirkes meget af dine omgivelser, bliver du let slået ud af kurs. Hvis du arbejder bevidst med dine følelser, kan der komme et positivt resultat ud af det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tvillingen

Du har svært ved at styre følelserne, så temperamentet koger hurtigt over. Det hjælper, hvis du tager kontakt med din indre verden, så du kan opnå den nødvendige ro.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

Krebsen

Du har behov for at være en del af et idémæssigt interessefællesskab. Det er dog ikke det teoretiske, der er aktuelt, men de fysiske aktiviteter, der skal dyrkes.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Løven

Du har aftaler, der skal afklares, og det kan kræve lange forhandlinger. Du klarer det, da du både er i god fysisk form, har ordet i din magt samt har stort overskud.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Jomfruen

Du har megen interesse for filosofi og kultur. Men i dag er du ikke rigtigt til det stillesiddende, så hvorfor ikke kombinere det boglige med det fysiske og løb en tur.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Vægten

Du er meget intens i følelsesmæssige anliggende. Du går meget dybt, og det kan give nogle stærke og positive oplevelser, som kan give dig en større selvindsigt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skorpionen

Du går med nogle planer om at gøre noget ekstraordinært ud af aftenen med din partner. Du tager derfor tidligt fri og tager hjem og tilbereder en luksusmiddag for to.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Skytten

Det er ikke det rutineprægede, du har lyst til i dag. Du er inspireret i retning af nogle fysiske aktiviteter, så det kan ende med, du stempler tidligt ud fra arbejdet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Stenbukken

Du har mange fritidsaktiviteter, men i dag vælger du fysisk aktivitet. Det har du behov for, og det hjælper dig samtidig til at bevare en følelsesmæssig balance.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Vandbæreren

Du har behov for et stabilt familieliv og et trygt hjem. Men det udelukker ikke inspirerende udskejelser sammen med familien, og det skal være en overraskelse til dem.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Fisken

Der er stor aktivitet. Du har det bedst med afveksling og er ikke til det stillesiddende. Men når adrenalinen kører, kan det gå for hurtigt. Tænk dig derfor godt om.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne