Vædderen

Du har behov for fornyelse i dit netværk. Derfor samler interessen sig om et interessefællesskab, der både har et alternativt, utraditionelt og spændende indhold.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tyren

Du gør klogt i at udsætte vigtige beslutninger til i morgen. Du går lidt ved siden af dig selv og har mest lyst til at flippe ud. Hvis du gør det, vær bevidst om det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tvillingen

Du diskuterer gerne dine interesser for filosofi og religion med så mange som muligt. Men vær opmærksom på ikke at gøre det på en måde, der virker for belærende.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Krebsen

Du er meget intens i følelsesmæssige anliggender. Det kan give nogle stærke og positive oplevelser samt større selvindsigt psykologisk set, da du kommer ret dybt ned.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Løven

Der er dage, hvor det er nemmere at få en god dialog med sin partner. I dag er der tale om en harmonisk stemning, som giver optimale betingelser for et godt samvær.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Jomfruen

Du har behov for at arbejde samt have kontakt med kollegerne. Men i dag har du det bedst uden for mange omkring dig, så du kan få produktionen roligt fra hånden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vægten

Dit behov for kreativitet og flere hobbyer i fritiden er stort. Du befinder dig især godt, når du er midtpunkt for begivenhederne og viser, hvordan tingene skal gøres.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Skorpionen

Du får udfyldt behovet for tryghed ved udendørs aktiviteter eller sammen med familien hjemme. Men følelserne sidder uden på tøjet, og det kan ødelægge familieidyllen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skytten

Du svinger meget følelsesmæssigt, og du kommer også ned på det helt dybe plan.

Giv dig tid til at forstå følelserne, da det vil blive meget brugbart for dig i fremtiden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Stenbukken

Du holder stædigt fast i dine synspunkter, og det kan du komme til at betale dyrt for på den ene eller anden måde. Pas derfor på ikke at blive snydt på pengepungen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Vandbæreren

Hvis noget går dig imod, ryger du nemt op i det røde felt. Derfor gælder det om ikke at tage for hurtige beslutninger, men at tælle til ti og tage din del af ansvaret.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Fisken

Du er meget åben og derfor meget påvirkelig. Det er meget vigtigt, at du sætter grænser, hvis du oplever, at andre kommer tættere på, end du lige nu har lyst til.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken