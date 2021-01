Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Følelsesmæssige oplevelser kan blive meget intense og lidenskabelige. Det kan give dig nogle dejlige og positive øjeblikke, men det kan også opleves ret dramatisk.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tyren

Luften er fyldt med harmoni og godt humør. Det giver optimale betingelser, når det drejer sig om kærlighed og parforhold – og til at komme tættere på din partner.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Tvillingen

Du vil have det bedst med, at tingene bliver klaret roligt og effektivt. Det optimale vil nok være, hvis du kan sørge for at få det gjort uden for mange omkring dig.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Krebsen

Du har en indre rastløshed, der gør det svært at styre dine følelser. Den bedste måde at genfinde balancen er ved at dyrke den interesse, der giver dig størst glæde.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Løven

Du kan være lidt uligevægtig og har ikke helt styr på dine følelser. Det går ud over familieidyllen. Du må arbejde med følelserne, da de både er årsag og løsning.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Jomfruen

Du har behov for at være alene i dag. Derfor er dit behov for kommunikation indsnævret til at omfatte en lille og udvalgt kreds, der har noget interessant at fortælle.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Vægten

Du er ikke oplagt til selskabelighed og smalltalk. Det udnytter du ved at foretage nogle forbedringer i hjemmet, som har stået i venteposition et godt stykke tid.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Skorpionen

Du tager ikke plads på bageste række, men foran. Du virker inspirerende, hvilket gør dig til det naturlige midtpunkt. Herved får du opfyldt dit behov for anerkendelse.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skytten

Du er modtagelig over for alle indtryk, du møder i dag. Du vurderer næppe tingene logisk. Du kan have mange illusioner og fantasier. Vær forsigtig i omgang med alkohol.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Stenbukken

Hvis dine venner mangler gejst, så er det dig, der kan påvirke dem i modsat retning. Du har et smittende humør og puster liv i fællesskabet. Det er en gevinst for alle.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vandbæreren

Til trods for, du har lovet dig tidligt hjem, har du påtaget dig at klare en vigtig aftale. Men vær opmærksom på din måde at kommunikere på, for du er lidt irritabel.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Fisken

Du søger konstant efter viden om livets store spørgsmål. Men du har ikke ro på til at fordybe dig i bøgernes verden. Gå ud og nyd naturens mangfoldighed i stedet for.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten