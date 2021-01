Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du bærer rundt på en indre uro, og du har svært ved at styre dine følelser. Det gør dig rastløs, og du genfinder bedst balancen ved at dyrke din største interesse.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Tyren

Dit temperament gnistrer, og det kan let gå ud over familieidyllen denne nytårsdag. Du kan let komme til at sige noget, du fortryder, så gå en lang tur i stedet for.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tvillingen

Du er et naturtalent, når det gælder alle former for kommunikation, men du har en tendens til at springe fra det ene emne til det andet - så kan folk omkring dig kede sig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Krebsen

Du ser faresignaler vedrørende din økonomiske situation. Der er dog ikke den store grund til bekymring, for da du ser nærmere efter, viser det sig ikke at være tilfældet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Løven

Du bliver let påvirket af en stemning eller atmosfære. Måske har du på det sidste haft for mange jern i ilden og ikke kunne finde den ro, du har så stort behov for.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Jomfruen

Når du er kørt træt i udfordr inger, er det naturligt form dig at søge ind i din indre verden. Dette er i dag forudsætningen for, at dine tanker kan blive ført ud i verden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fiskene

Vægten

Du har behov for at være en del af en gruppe, hvor I er sammen om en fælles idé. Men du må være opmærksom på at arbejde konstruktivt og kontrolleret for helheden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Skorpionen

Da du har behov for anerkendelse og status, er du meget følsom overfor, hvordan andre ser på dig. Derfor skal du passe på, du ikke kaster dig ud i konfrontationer.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skytten

Følelsesmæssigt og intuitivt søger du en dyb forståelse af livets store spørgsmål, men du er rastløs og kan ikke koncentrere dig. Få afløb ved at gå dig en lang tur.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Stenbukken

Du er ikke sprudlende i dag. Find noget, du kan engagere dig i, så du kan få det bedre. Det er et godt tidspunkt til at arbejde med dig selv og dine dybe følelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vandbæreren

Du er midt i et følelsesmæssigt oprør. Det kan slå skår i parforholdet, fordi du søger konfrontationen eller får sagt ting, der skulle have været usagt. Få noget mere ro på.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Fisken

Det kan blive en aktiv og inspirerende nytårsdag, hvis du kan styre dit temperament og dermed vende det til noget positivt. Det er konstruktivt og giver en god harmoni.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen