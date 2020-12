Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Familien glæder sig til en hyggeaften sammen med dig. Du kan let komme til at overreagere, og det vil ikke være hensigtsmæssigt, så vent lige og tæl i stedet til ti.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tyren

Du må se at få noget motion, og det gælder om at komme ud af starthullerne hurtigst muligt. Det er meget inspirerende, og det sætter samtidig pulsen og humøret i vejret.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Tvillingen

Du har behov for økonomisk stabilitet. I dag synes problemerne at tårne sig op. Men vend blikket indad og arbejd med dine følelser, så får du et andet syn på det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

Krebsen

Du har stort behov for anerkendelse. Derfor har din ydre fremtoning stor betydning for, hvordan andre ser på dig. I dag kniber det fx med at styre dit temperament.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Løven

Du er for højt oppe i gear, og det er ikke sundt. Så er det godt, du har store indre ressourcer, du kan trække på, så får du mest muligt ud af dagen og skaber glæde.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisken

Jomfruen

Når vennernes humør er for nedadgående, så er du lige den, de har brug for til at ændre på tingene. Du er aktiv og inspireret til handlinger, der får humøret op igen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vægten

Du føler dig handlingslammet, når tingene ikke går din vej. Men er dette virkeligheden? Nej, det ved du godt inderst inde, så kig indad og vend det til noget positivt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skorpionen

Du søger en dyb forståelse af filosofiske emner. Denne interesse bliver yderligere forstærket i dag og vil give dig en rigere oplevelse, fordi dine sanser er mere åbne.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Skytten

Du er intens i alt, der vedrører følelsesmæssige anliggender. Det kan du udnytte til at få bedre psykologisk selvindsigt, som generelt kan højne din livskvalitet en del.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Stenbukken

Det følelsesmæssige samvær med din partner kan blive en intens og dejlig oplevelse. Men du må alligevel være opmærksom på negative følelser, om du må søge at undgå.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Vandbæreren

Du identificerer dig med dit arbejde nu, så den del af hverdagen skal helst fungere optimalt. Du har det allerbedst, når der ikke optræder alt for mange overraskelser.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Fisken

Det falder dig naturligt at være høflig og gøre andre tilpas. Du vil helst ikke såre nogen. Men det kan medføre, at dine medmennesker kommer til at styre dit liv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven