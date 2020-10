Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du har nogle sager, der skal behandles. Du har ordet i din magt, men pas på med at blande for mange følelser ind i tingene, det giver forvirring og forplumrer tingene.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tyren

Du er både nysgerrig og lærenem, og du ville normalt tage på en rejse eller en udflugt nu. Men tiderne har ændret sig, så det er bedre fx at læse om andre kulturer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Tvillingen

Dine følelser er svingende. Vær derfor forsigtig, når du har med andre at gøre. Men er du bevidst om det og tager fornuften med på råd, vendes det til noget positivt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Krebsen

Du er inspirerende og underholdende, og det virker smittende på din partner. Men dine følelser kan tage nogle ordentlige rutsjeture, som godt kan påvirke stemningen.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Løven

Du har ordet i din magt, og det får du brug for, som den der tager ordet nu. Men pas på dit temperament, det kommer hurtigt i kog. Tænk, før du handler og taler.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

Du er dér, hvor tingene sker, og du er underholdende og har overskud til spontane indlæg. Men vær opmærksom på følelserne, de kan godt tage over på en negativ måde.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Vægten

Der er ugler i mosen hjemme, og du er tilbøjelig til at give familien skylden. Men ved at se ind i dig selv, finder du årsagen og kan dermed tage din del af ansvaret.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Dine følelser stritter i flere retninger, så du har svært ved at koncentrere dig fuldt ud. Men det skulle blive bedre sidst på dagen, hvor du ser ud til at få ro på det hele.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Skytten

De økonomiske udsving, du oplever i øjeblikket, gør dig utryg. Men ved at tage de lyse briller på og bruge din gode forretningssans er dette muligt at vende billedet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Stenbukken

Du har mange gode idéer, men du overvurderer sig selv. Du har behov for at være populær, men du kan ikke gøre alle tilfreds. Vær dig selv, det vinder du ved i længden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vandbæreren

Du er meget modtagelig, så lad dig ikke gå på af andres indflydelse. Du har derfor behov for at sætte nogle grænsepæle op for at bevare din følelsesmæssige balance.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fiskene

Fisken

For at koble af fra hverdagens stress, søger du et idémæssigt fællesskab. Finder du det, kan du blive inspiratoren, der danner grundlag for en ny måde at tænke på.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren