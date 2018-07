Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Du kan opnå stor respekt og anerkendelse, hvis du udviser den nødvendige ansvarlighed og disciplin i din egen arbejdsindsats. Vær særdeles fokuseret.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

TYREN

Hvis du vil tilføre lidt ekstra kolorit til din egen hverdag, kan du studere andre kulturer. Hent evt. inspiration på et højskoleophold eller på et udlandsophold.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

TVILLINGEN

Du er i det lidenskabelige hjørne, men du kan også blive påvirket af andres lidt negative følelser. Brug dine følelser på dem, som du holder allermest af.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

KREBSEN

Du har mulighed for at nyde tosomhedens glæder inden for mange livsområder. Har du ingen partner, så gå en tur i byen eller arranger en date.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

LØVEN

Du har mange lavpraktiske udfordringer, både privat og på jobbet, som du skal løse. Lav en prioriteringsliste, så du tager de vigtigste opgaver først.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

JOMFRUEN

Du har det bedst med børn og barnlige sjæle. Brug dine pædagogiske evner sammen med andre kreative mennesker eller gå i teateret og få en oplevelse.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

VÆGTEN

Hvis der er nogle fjerne slægtninge eller familiemedlemmer, som du ikke har haft kontakt med længe, kan du glæde dem med en opringning eller et besøg.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKORPIONEN

Hvis du har nogle problemstillinger tilfælles med din nabo, så tag en snak med ham/hende om det og find ud af, hvilke tiltag I mener, der kan løse problemerne.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

SKYTTEN

Hvis du bruger dine talenter og spidskompetencer lidt mere, kan du måske forøge din indtjening noget. Vis at du kan mere, end din chef forventer af dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

STENBUKKEN

Spring ikke over hvor gærdet er lavest, hvis du vil undgå at starte forfra med et projekt. Gør det bedst muligt fra starten. Godt begyndt er halvt fuldendt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vædderen

VANDBÆREREN

Du er særligt sensitiv over for både de negative og positive energier, du møder fra andre. Beskyt evt. dig selv ved at visualisere hvidt sollys omkring dig selv.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

FISKEN

Du føler dig inspireret til at gøre tingene på helt anderledes måder, end du plejer. Brug din iderigdom til at gøre op med vanetænkningen i din hverdag.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren