Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Det betyder meget for dig, hvordan du præsenterer dig selv. Men du må være opmærksom på ikke at blive for overgearet for at tækkes nogen – det virker lige modsat.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tyren

Du har en rig indre verden, som du søger tilflugt i. Den giver dig lyst til at skeje lidt ud, men vær meget med dine handlinger, så du ikke gør noget, der er helt forkert.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

Tvillingen

Du går med store forventninger til fremtiden. Men du ser alt gennem lyserøde briller. Hvis noget ser for godt ud til at være sandt, viser det sig nok også at være det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Krebsen

Du har behov for anerkendelse og status, og alt, der har med karriere at gøre, vækker stærke følelser hos dig. Men i dag har du mest lyst til at lave lidt sjov i gaden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Løven

Du søger utrætteligt efter meningen med livet. Selv om du har overtaget et færdigt trossystem fra dine forældre eller andre, tilpasser du dette efter eget behov.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Jomfruen

Du ser pessimistisk på tingene i dag, men det behøver ikke være andres skyld. Tag ansvaret for dine handlinger. Det kommer du under alle omstændigheder længst med.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vægten

Hygge og kreativ aktivitet er i fokus. Stemningerne er harmoniske, så det er et godt tidspunkt både til at komme tættere på din partner og et godt oplæg til weekenden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Skorpionen

Det kan blive en aktiv og inspirerende dag, hvis du kan styre dit temperament. Så kan du vende tingene til noget positivt. Det er konstruktivt og giver god energi.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skytten

Din naturlige livsglæde og munterhed gør dig populær. Men det er ikke de store linjer og de store armbevægelser, der præger dig, for du er noget af en grubler i dag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Stenbukken

Du er tilbøjelig til at lægge skylden på dit dårlige humør over på din familie. Men i stedet for bør du tage ansvar for dine følelser og bevidst arbejde med dig selv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vandbæreren

Du finder det uretfærdigt, at du må gøre den største indsats for at bevare et godt naboskab. Men du vil ødelægge mere end gavne, hvis du ikke tager det ansvar på dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Fisken

Behovet for tryghed på det følelsesmæssige og materielle plan får du dækket. Dels ved at have en sund økonomi, dels ved at gøre dig livet så behageligt som muligt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren