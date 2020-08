Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du har nogle aftaler, der skal afklares, og du er hurtig på aftrækkeren. Men pas på med at blande for mange følelser ind i sagerne, da der så kan opstå forvirring i tingene.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tyren

Du er både nysgerrig og lærenem, og du ville normalt tage på en rejse eller en udflugt nu. Men tiderne har ændret sig, så det er bedre fx at læse om andre kulturer.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Tvillingen

Dine følelser er svingende. Vær derfor forsigtig, når du har med andre at gøre. Men er du bevidst om det og tager fornuften med på råd, vendes det til noget ret positivt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Krebsen

Du er inspirerende og underholdende, og det virker smittende på din partner. Men dine følelser kan tage nogle ordentlige rutsjeture, som godt kan påvirke stemningen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Løven

Du har ordet i din magt, og det får du brug for som den, der tager ordet nu. Men pas på dit temperament, det kommer hurtigt i kog. Tænk, før du handler og taler.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

Du befinder dig dér, hvor tingene sker, og du er inspirerende og underholdende. Men vær opmærksom på følelserne, da de godt kan tage over på en negativ måde.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Vægten

Din følelsesmæssige ustabilitet kan slå skår i idyllen på hjemmefronten, fordi du opsøger diskussionen. Tæl til ti - og tag for din egen skyld fornuften med på råd.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Du har ordet i din magt, og det giver gode muligheder for at få tingene gjort færdige. Men dit temperament lurer lige under overfladen, og det skal tøjles på konstruktiv vis.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Skytten

Du er ikke begejstret for ændringer i de hjemlige forhold. Men ting ældes, og da du tænker hurtigt og klart, skal det gøres nu, så der falder ro over tingene derhjemme.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Stenbukken

Du er inspirerende og underholdende og tager gerne initiativet til noget nyt. Derved bliver du katalysatoren, der får ting til at virke, og gør dig til det naturlige midtpunkt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vandbæreren

Dine følelser fylder meget, og du har lidt svært ved at forholde dig til dem. Ved at gå ind i dit indre og tappe af visdommens kilde, finder du svaret, som giver dig mere ro.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

Fisken

Du virker inspirerende på dine venner, og det puster nyt liv i fællesskabet. Men da dine følelser svinger meget, skal du undgå konfrontationer. Vær meget bevidst om det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren