Vædderen

Du trives med aktivitet og handling. Du er hurtig på aftrækkeren, og du ved, hvad du vil. I dag har du fokus på fysiske præstationer, som sætter humøret i vejret.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Tyren

Du har ordet i din magt, og du tænker hurtigt og klart. Det er derfor et oplagt tidspunkt at få klaret nogle økonomiske aftaler, der måske har ventet på det rette øjeblik.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tvillingen

Du bliver meget let påvirket af andre, og det kan tappe dig helt for energi. Men det kan klares ved at ved at arbejde med dine dybe følelser. Så får du en god oplevelse.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løven

Krebsen

Dine følelser kan nemt spille dig et puds i dag, og fantasierne kan let tage overhånd. Vær opmærksom på dette og tag fornuften med på råd. Så kommer du godt gennem det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

Løven

Du er fyldt med energi, som der skal handles på. Derfor søger du fællesskab med aktive og energiske mennesker, som har mod på og lyst til hårde, fysiske aktiviteter.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Jonfruen

Du tænker hurtigt og klart, og du har ordet i din magt. Det falder fint sammen med nogle aftaler, du gerne vil have på plads, fordi de er en del af en langtidsplan.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vægten

Du er rigtigt i dit es, når du har mulighed for at fortælle om dine mange interesser. I dag virker du meget inspirerende, og det gør dine fortællinger virkelig levende.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Skorpionen

Dine følelser går sine egne veje, og du kan virke fraværende. Det er derfor en glimrende anledning til at gå dybt og grundigt ind i dine udfordringer for at finde en løsning.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisken

Skytten

Du har nogle idéer til, hvordan du vil have samværet med din partner skal forme sig. Da du har ordet i din magt, skulle du have gode chancer for at lykkes med det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Stenbukken

Du går i din egen verden og har mest lyst til at flippe lidt ud. Det er i orden, hvis du er bevidst om, at det er det, du gør – og lærer af det, fremfor at leve i fantasierne.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vandbæreren

Du har måske flere kreative hobbyer, men i dag har må du vælge den, der kræver mest fysisk aktivitet. Det hjælper dig meget til at bevare en følelsesmæssig balance.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Fisken

Du ser ikke frem til en helt rolig aften med familien. Du har lyst til at skeje lidt ud, og det kan du også, men det er vigtigt at sikre dig, at familien er indforstået med det.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen