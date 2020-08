Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du er meget følsom og opfanger alt fra dine omgivelser. Derfor har du behov for at sætte grænser. Tag en periode med alenetid, det vil hjælpe med at bevare balancen i tingene.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisken

TYREN

Du har behov for venner og interessefællesskaber. I dag har du det bedst med få mennesker omkring dig, du vil derfor være sammen med nogle få gode bekendte.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TVILLINGEN

Du mangler måske at få et par aftaler på plads, og det har du gode muligheder for i dag, hvor du har ordet i din magt, tænker hurtigt og er meget inspirerende.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

KREBSEN

Din interesse for filosofi og fremmede kulturer er til stede, og du taler gerne om dem. Men gør det ikke sådan, at du trækker det ned over hovedet på andre.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

LØVEN

Du er meget intens i følelsesmæssige anliggender. Du går meget dybt, og det kan give nogle stærke og positive oplevelser samt større selvindsigt psykologisk set.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

JOMFRUEN

Du glæder dig til at være sammen med din partner. Dæmp imidlertid dine forventninger, da der er urolige stemninger i luften - alt er ikke, hvad det ser ud til at være.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

VÆGTEN

Der er mange, der holder ferie, så du er måske næsten alene på arbejdet. Det passer dig godt, så du kan få en produktiv dag, hvor du får tingene roligt fra hånden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKORPIONEN

Dit behov for kreativitet og flere hobbyer i fritiden er stort. Du befinder især godt, når du er midtpunkt for begivenhederne og viser, hvordan tingene skal gøres.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

SKYTTEN

Et meningsfyldt familieliv og et harmonisk hjem med hyggeligt samvær er et must for dig. Du glæder dig derfor til at overraske dem med det, du har arrangeret i aften.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen



STENBUKKEN

Din dag skal helst bestå af afveksling og forandringer, men nu er der en undtagelse. Du har behov for at være sammen med nogle få, hvor I kan diskutere tingene.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

VANDBÆREREN

Økonomi og materiel sikkerhed betyder meget. Men du bør også tænke på, der er andre kvaliteter i tilværelsen. Naturens mangfoldige rigdom er sundt for legeme og sjæl.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

FISKEN

Du skal passe på ikke at tage for meget farve af omgivelserne, dette kan tappe dig for energi. Vær dig selv, da du er god til at tage initiativet og vise de andre vejen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen