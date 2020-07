Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



God læsning!

VÆDDEREN

Selv om der er ferie, holder du ikke helt fri. Dit behov for at være i gang får du opfyldt gennem lavpraktisk hjælp til naboer og venner, der har behov for en hjælpende hånd.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

TYREN

Din naturlige livsglæde og munterhed er lidt fraværende. Du har det bedst uden for mange omkring dig, så benyt lejligheden til fx at tage på fisketur med kaffe og madpakke.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren

TVILLINGEN

Et meningsfyldt familieliv er lig med tryghed, og du forsømmer ikke nogen lejlighed til at styrke dette. Planlæg derfor fx en familiedag med indlagte overraskelser.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebsen

KREBSEN

Du har det bedst, når der sker noget omkring dig. Det får du bedst opfyldt ved at være i højt humør, åben og imødekommende. Du kommer bestemt ikke til at kede dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

LØVEN

Det vil være klogt at gemme vigtige beslutninger vedrørende økonomi og andet til senere. Du har behov for alenetid uden en masse mennesker omkring dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Fisken

JOMFRUEN

Der bliver lagt mærke til dig i dag. Din begejstring og gåpåmod virker inspirerende på omgivelserne. Det bliver en aktiv dag, hvor du viser dig fra din allerbedste side.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

VÆGTEN

Dine følelser er meget intense, og du holder dem gerne for dig selv. Derigennem kan du få større selvindsigt, og du får du som sidegevinst mere personligt overskud.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Skorpionen

SKORPIONEN

Somme tider sætter du for meget i gang og glemmer, du også trænger til perioder alene for at lade batterierne op. Venner er vigtige, men du må ikke glemme dig selv.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

SKYTTEN

Du har brug for at holde helt fri fra den daglige trummerum. Så kan du dagdrømme og gå ind i en helt anden verden. Afsæt derfor god tid til at være alene med dig selv.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

STENBUKKEN

Der er fokus på filosofiske emner. Du oplever disse på en åben og inspirerende måde, hvilket er en kærkommen lejlighed for dig til at fylde mere visdom på tanken.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

VANDBÆREREN

Du opfanger alt, der rører sig omkring dig. Derfor bør du ikke reagere på alt, du oplever, men lade det passere revy. Så vender du i stedet tingene til noget positivt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

FISKEN

Din begejstring virker smittende på dine omgivelser. Det giver nogle gode forudsætninger for at få en mere aktiv og inspirerende dag, hvor følelserne er i højsædet.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vægten