Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Du ønsker at forstå de mekanismer, der ligger bag den synlige verden. Dit eget verdensbillede og livsanskuelse kan blive mere nuanceret af denne proces.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

TYREN

Du er lidenskabeligt anlagt, hvilket du kan bruge i projekter, som kræver en særlig stor indsats. Din intense udstråling tiltrækker en del opmærksomhed.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

TVILLINGEN

Det er vigtigt, at du afsætter tid til at tale med din partner om, hvilke forventninger I har til fremtiden, for bedre at kunne handle mere effektivt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

KREBSEN

Det er vigtigt, at du får ryddet op, både på jobbet og hjemme i din bolig, for at du kan have det godt med dig selv. Brug eventuelt Feng Shui som et redskab.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

LØVEN

Din selvtillid er i top og du udstråler en stærk vitalitet. Du får meget opmærksomhed, men husk at give plads til andre. Tag på date eller løb en lang tur.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

JOMFRUEN

Hvis du oplever, at den samme problemstilling gentager sig, vil du måske kunne finde årsagen i din fortid. Din familiebaggrund kan give et godt svar.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

VÆGTEN

Hvis du ikke mener, at du har fået sagt det som du gerne ville, til for eksempel dine naboer eller søskende, kan du med stor fordel genoptage samtalerne.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

SKORPIONEN

Du kan forbedre din privatøkonomi ved at skære alle unødvendige udgiftsposter væk, således at du får råd til de mere livsnødvendige goder.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

SKYTTEN

Dit temperament kan hurtigt komme op i det røde felt, så vent for en sikkerheds skyld med at handle, før dit sind er faldet til ro. Løb eventuelt en tur.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

STENBUKKEN

Du er meget sensitiv over for dine omgivelser. Derfor er det svært for dig at bevare din sædvanlige koncentration. Din intuition kan bringe dig tilbage på sporet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

VANDBÆREREN

Frihed betyder alt for dig, og du har behov for at gøre tingene på din helt egen måde. Søg om nødvendigt støtte/opbakning fra dine venner eller ligesindede.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

FISKEN

Du er mere fokuseret og mindre påvirkelig end sædvanligt. Hvis du udviser tålmodighed og disciplin, kan du komme et stort skridt nærmere dine mål.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbukken