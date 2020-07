Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du er stadig følsom og modtagelig over for alt, du oplever og vurderer derfor ikke tingene logisk. Det er derimod en god dag for psykologiske og okkulte interesser.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisken

Tyren

Handling og igangsættelse af det, du tager initiativ til sammen med vennerne i fællesskabet, kan få stor indflydelse på de ting, der sker i dit liv, langt ud i fremtiden.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tvillingen

Du føler dig ikke helt på toppen og er lidt fjern - dagdrømmer måske lidt. Det er ikke fremmende for dit behov for anerkendelse, så tag tidligt fri og få dig en lang weekend.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Kresben

Du er i mægtigt humør og let at begejstre. Behovet for at opleve fremmede kulturer for en kortere eller længere periode trænger sig ret kraftigt på. Søg evt. på nettet.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

Løven

Dine psykiske antenner er forstærkede, og du er modtagelig over for alle påvirkninger. Det gør det svært at tænke helt klart. Meditation kan være en stor hjælp her.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Jomfruen

Du er meget intens i alt, der vedrører følelsesmæssige anliggender, og du er meget lidenskabelig. Det kan give dig nogle stærke oplevelser sammen med din partner.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægten

Vægten

Chancen for en aktiv og inspirerende dag er stor. Du er åben og imødekommende over for dine kolleger og andre, du møder i dag, hvilket giver harmoni i alt, du gør.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skorpionen

Du er i centrum af begivenhederne, og du viser, hvordan tingene skal gøres. Du føler, du har et stort overskud at give af, og du ser livet som et stort spil eller en leg.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven

Skytten

Hjem og familie samt en lang weekend venter. Brug den til at realisere nogle planer, du har gået og tumlet med. Det er derhjemme, du lader batterierne allermest op.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren

Stenbukken

Du er meget fantasifuld og har en livlig tankegang, og du er god til at indfange atmosfæren hos dem, du er sammen med. Det gør dine oplevelser større og mere berigende.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Vandbæreren

Du har næse for en god forretning, og du har fokus på økonomiske transaktioner, der øger din materielle sikkerhed. Det medfører følelsesmæssig sikkerhed for dig.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Fisken

Der venter en aktiv og inspirerende dag, hvor du bringer dig selv i centrum i kraft af din åbenhed, imødekommenhed og smittende begejstring over for omgivelserne.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen