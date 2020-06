Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



God læsning!



VÆDDEREN

Der er risiko for at løbe ind i konfrontationer med dine omgivelser, temperamentet løber let af med dig, og det skyldes sandsynligvis, at du har for mange jern i ilden.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

TYREN

Du har behov for forandring og nye impulser. Det nye skal afprøves, men det kræver, at du kan styre din utålmodighed, så du overvejer mulighederne, før du handler.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vægten

TVILLINGEN

Der hersker en vis ro og kontrol over tingene i dag, og du vil sikkert have det bedst uden for mange omkring dig, hvilket du sikkert vil sørge for kommer til at ske.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

KREBSEN

Du kan have en tendens til at forveksle fantasi med virkelighed og omvendt, og alt, hvad der er psykologisk, åndeligt eller filosofisk, vil fange din opmærksomhed.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisken

LØVEN

Har en ven eller anden svigtet? Du føler dig skuffet, fordi noget ikke hænger sammen, som du havde troet. Men – det kan være din forestillingsverden, der driller dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

JOMFRUEN

Du føler dig ikke på toppen, du har vanskeligheder med at få overblik over tingene, så det vil være en god ide at vente med at træffe vigtige beslutninger til i morgen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

VÆGTEN

Har du længe gået med planer om at videreuddanne dig eller at planlægge den drømmerejse, du har tænkt på i flere år, så er tidspunktet inde til at gøre alvor af det.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skytten

SKORPIONEN

Den måde, du hidtil har betragtet den mystiske verden på, ændrer sig. Tingene skal ses i et andet lys, så den gamle viden må skrottes for at give plads til det nye.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

SKYTTEN

Der er fart over feltet. Humøret og livsappetitten fejler ikke noget, og bedre forudsætninger gives ikke, når du skal planlægge en aktiv weekend sammen med din partner.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

STENBUKKEN

Arbejde og karriere er præget af stabilitet og fremgang. Du har styr på det og er svær at bringe ud af balance. Det, du planlægger nu, vil du gennemføre uden problemer.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

VANDBÆREREN

Du tænker hurtigt og kan overkomme det mest utrolige. Ting, du har grublet over, står pludselig klart for dig, hvilket får dig til at foretage nogle nødvendige justeringer.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

FISKEN

Det er ikke dagen for vigtige handlinger. Du tænker ikke klart, så tag en forlænget weekend sammen med familien, så du i fred og ro kan fundere over tilværelsen.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpionen