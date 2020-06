Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Dagen i dag er ikke velegnet til større beslutninger. Brug den i stedet for til at slappe godt af, meditere og fantasere. Kig ind i dig selv og funder dybt over tilværelsen.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

TYREN

Der sker fornyelse i kontakten med omgivelserne. Du får et friere forhold til dem, du omgås dagligt. Føler du ikke nogen fremgang alligevel, så tag helt nye initiativer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TVILLINGEN

Du har for travlt og har svært ved at geare ned. Derfor er det nødvendigt at indskrænke dine aktiviteter for i stedet for at koncentrere dig om det virkelig væsentlige.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

KREBSEN

Du har længe gået med nogle idéer og planer vedrørende kurser og studier, der kunne give dig ny viden og interesser. Du har medvind til at gøre noget ved det nu.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

LØVEN

Du har en fornemmelse af, at tingene hænger sammen på en anden måde, end du havde forestillet dig. Men pas på, det kan være din egen fantasi, der spiller dig et puds.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv:3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

JOMFRUEN

Du har ordet i din magt, og du får andre med på dine forslag og idéer. Benyt det gode tidspunkt til at indvi din partner i de planer, du har gået med et stykke tid.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv:3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

VÆGTEN

Det er et godt tidspunkt at stille nogle seriøse krav og forventninger i forbindelse med arbejde og karriere. Ikke mindst hvor økonomi og pengesager er involveret.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

SKORPIONEN

Du har en fornemmelse af, at noget smuldrer, tag det roligt, det er en proces. Det sker inde i dig selv, og du må ikke stritte imod, men må være villig til at følge med.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKYTTEN

Du er rastløs og føler en indre uro. Følelsen af, at du har arbejdet for meget på bekostning af hjem og familie nager dig. Tidspunktet er ideelt til at lave om på det.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

STENBUKKEN

Du kan i høj grad gøre dig gældende og opnå respekt omkring det, du arbejder med. Du har ordet i din magt, så udnyt dette gode tidspunkt til at komme ud med dine idéer.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

VANDBÆREREN

Tiden er ret gunstig, hvad angår økonomi og pengesager. Du kan stabilisere dig her, få nogle gode aftaler og kontrakter i stand. Aftaler, du indgår i dag, skal nok lykkes fint.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

FISKEN

Du kan være lidt aggressiv og frembrusende, og det kan føre til konfrontationer. Pas derfor på temperamentet og bliv ikke for impulsiv, det fører ikke til noget positivt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen